كارنيهات اللاعيبة | قرار حاسم في اتحاد الكرة بشأن مباراة حلوان الجديدة والمعادي واليخت

أصدرت لجنة مسابقات القاهرة باتحاد الكرة قراراتها بشأن مباراة حلوان الجديدة والمعادي واليخت، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى، حيث تقرر اعتبار مركز شباب حلوان الجديدة مهزومًا بنتيجة 2-0 لصالح المعادي واليخت، لعدم وجود كارنيهات لاعبي حلوان الجديدة حتى انتهاء المهلة القانونية.

اتحاد الكرة يحسم أزمة مباراة حلوان الجديدة والمعادي بقرارات حاسمة

كما قررت اللجنة إيقاف كمال السيد، مدير الكرة بمركز شباب حلوان الجديدة، مباراتين مع توقيع غرامة مالية قدرها 1000 جنيه، على خلفية طرده وما بدر منه تجاه حكم المباراة، إلى جانب إيقاف نبيل عبد المنعم، المدير الفني للفريق، مباراة واحدة بسبب الطرد لسابق إنذار.

وشملت القرارات أيضًا إيقاف حسن سيد، لاعب حلوان الجديدة، مباراة واحدة، بعد طرده لسابق إنذار، لتسدل لجنة مسابقات القاهرة الستار على أحداث المباراة وتحدد العقوبات المترتبة عليها.

أمير هشام: اتحاد الكرة يلغي مناقصة الفار ويتجه لنظام الإيجار حتى يناير

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر إلغاء المناقصة الخاصة بتشغيل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، والاعتماد على نظام "الإيجار" مع الشركة الإسبانية التي تم التعامل معها سابقًا، وذلك حتى شهر يناير المقبل.

وقال عبر برنامجه "مودرن سبورتس" المذاع على قناة "Modern MTI"، بأن مسؤولي اتحاد الكرة يدرسون التجديد للشركة الإسبانية الحالية أو المفاضلة بين خيارات أخرى لبحث إمكانية التعاقد مع شركة جديدة لتشغيل التقنية في المسابقات المحلية بحلول يناير القادم.

وأوضح، أن المناقصة الأخيرة شهدت تنافسًا بين شركتين من ألمانيا وإسبانيا للفوز بحقوق تشغيل التقنية في الدوري المصري، قبل أن يستقر المجلس على إلغائها والاستمرار بنظام الإيجار المؤقت مع الشركة الإسبانية.

واختتم، تصريحاته بالإشارة إلى أن اتحاد الكرة اشترط على الشركات المتقدمة مستقبلاً ضرورة توفير أحدث تكنولوجيا لرصد التسلل، بهدف إنهاء الأزمات التحكيمية المتكررة وضمان دقة القرارات في البطولات الوطنية.