تكريم نجوم دراما رمضان في الدورة الــ 14 من مهرجان همسة.. صور

كرم مهرجان همسة للآداب والفنون في دورته الــ 14، نخبة من نجوم الفن عن أعمالهم الفنية في الموسم الرمضاني الماضي، فضلا عن تكريم مشاهير الإعلام والمجتمع، والشعراء والأدباء.

مهرجان همسة للآداب والفنون

وشهد مهرجان همسة حضور نخبة مميزة من نجوم الفن خلال حفل ختام دورته الـ14 ، والذي أقيم مساء أمس، على خشبة مسرح سيد درويش باكاديمية الفنون.

وسلم الكاتب فتحي الحصري رئيس المهرجان درع التكريم لكل المكرمين الفنان علي الحجار، الفنانة القديرة سحر رامي، الفنانة عارفه ١عبد الرسول، الفتاه مدحت صالح،الفنان حمزة العيلي، الفنان محمد علاء، الفنان خالد سرحان، المخرجة مايا اشرف زكي،خبيرة الأبراج وعلم الفلك وفاء حامد، خبيرة التغذية دكتورة دعاء سهيل.