تقارير عربية: أزمة تمويل تضرب حزب الله.. وطهران لم تستجب لطلبه المالي

أفادت تقارير لوسائل إعلام عربية بأن حزب الله طلب مؤخرًا مساعدات مالية من إيران، إلا أن الطلب لم تتم تلبيته حتى الآن، وفقًا لمصادر مطلعة نقلت عنها صحيفة «الشرق» السعودية.

ولم تتضح قيمة المبلغ الذي طلبه حزب الله أو طبيعة المساعدة، كما لم تُعرف أسباب عدم تحويل الأموال من الجانب الإيراني.

وتأتي هذه الأنباء في ظل ضغوط اقتصادية ومالية متزايدة تواجهها إيران، بالتزامن مع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، ما يثير تساؤلات بشأن قدرتها على مواصلة تقديم الدعم المالي لحلفائها في المنطقة.

ونقلت التقارير عن داني سيترينوفيتش، الباحث في برنامج إيران بمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أن صعوبة حصول حزب الله على التمويل قد تدفعه إلى الاعتماد بصورة أكبر على مصادر تمويل بديلة، من بينها شبكات مالية خارجية وأنشطة غير قانونية.

وأشار الباحث إلى أن هذه المصادر قد تشمل تهريب المخدرات والسلع، وشبكات غسل الأموال، وتجارة الذهب، وجمع التبرعات من الجاليات الشيعية وشبكات الأعمال المرتبطة بالحزب في الخارج، إضافة إلى العملات المشفرة وقنوات التمويل غير الرسمية.

وبحسب التقارير، يأتي ذلك في وقت يواجه فيه حزب الله ضغوطًا على بعض مصادر تمويله التقليدية، فيما تواصل الولايات المتحدة ولبنان اتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة على القنوات المالية التي يُشتبه في استخدامها لنقل الأموال إلى الحزب.

وفي المقابل، سبق أن أشارت تقارير أخرى إلى استمرار الدعم المالي الإيراني لحزب الله، ما يعني أن عدم تلقي التمويل المشار إليه في التقرير الأخير لا يُثبت توقف الدعم الإيراني للحزب بصورة عامة.

وتبقى أسباب عدم تحويل الأموال التي طلبها حزب الله، وحجم المساعدات التي طلبها، غير معلنة حتى الآن.