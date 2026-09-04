رسالة مؤثرة من طليق الراحلة ياسمين أبو النجا بعد انتهاء مراسم العزاء

وجّه المخرج خضر محمد خضر، طليق الفنانة الراحلة ياسمين أبو النجا، رسالة مؤثرة، عقب انتهاء مراسم عزائها.

وكتب خضر محمد خضر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «اللهم اربط على قلب ابنتنا زين، وألهمها الصبر والسكينة، واحفظها وقوها، وبارك في عمرها وحياتها، واجعلها خلفا صالحا لأمها، اللهم أعني على أمانتي، وقدرني على أن أُكمل ما بدأته أنا وأمها معها، وأن أحفظ فيها كل ما زرعناه من حبٍ وقيم وقوة وشجاعة، وأن أراها دائمًا أفضل ما يمكن أن تكون.

وأضاف: "أتقدم بخالص الشكر لكل من شاركنا هذا المصاب، بحضور صلاة الجنازة والدفن، أو حضور العزاء، أو الاتصال، أو إرسال رسائل التعزية، أو الدعاء لياسمين، أو مواساتنا بأي صورة؛ جزاكم الله عنا خير الجزاء".

تابع: "اللهم ارحم ياسمين رحمة واسعة، واغفر لها، ونور قبرها، وآنس وحشتها، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وارفع درجتها في المهديين، واجعل ما تركته من أثرٍ طيب في ميزان حسناتها. اللهم صبّر والدتها ووالدها وإخوتها ووالدتي وأختي وسائر أهلها وأقاربها وأحبّتها، واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم سكينتك ورحمتك، وألهمهم الصبر والرضا بقضائك".

واختتم: “اللهم اجعل كل دعاءٍ دعي لياسمين به نورا ورحمة ورفعة لها، ولا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لنا ولها، واجمعنا بها في مستقر رحمتك وجنات نعيمك، آمين يا رب العالمين”.