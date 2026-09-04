قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية غدا.. سجل عبر هذا الرابط
السكن البديل للمستأجرين.. قانون الإيجار القديم يحدد شروط وآليات التخصيص
عاصفة مدمرة تضرب إستاد روجرز في تورونتو.. وأضرار كبيرة بالمدرجات
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة.. الزمالك يفتتح مشواره الإفريقي
المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه.. إزالة 1024 حالة تعدٍ على مجرى النهر حتى الآن
أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟
القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا
أسعار الذهب الآن.. عيار 21 يسجل 6400 جنيه
2.56 مليار دولار.. حجم الأموال المطلوبة لإعادة إعمار نيبال
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن.. عيار 21 يسجل 6400 جنيه

أسعار الذهب الان
أسعار الذهب الان
محمد غالي

تستمر أسعار الذهب اليوم في مصر تصدر اهتمامات المواطنين والمستثمرين، في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق مع استمرار تحركات الذهب عالميا ومحليا، وسط متابعة مستمرة لسعر الأوقية في البورصات العالمية، بالتزامن مع تطورات سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

أسعار الذهب الان

وتحظى أسعار الذهب بمتابعة يومية من جانب الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات، إلى جانب المواطنين الذين ينظرون إلى المعدن النفيس باعتباره أحد الخيارات المتاحة للحفاظ على قيمة المدخرات وتنويع أدوات الادخار والاستثمار في ظل المتغيرات الاقتصادية.

  أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في السوق المستويات التالية وفقا لآخر تحديثات الأسعار.

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 7315 جنيها للبيع مقابل 7255 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6400 جنيه للبيع مقابل 6350 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5485 جنيها للبيع مقابل 5445 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4265 جنيها للبيع مقابل 4235 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 51200 جنيه للبيع مقابل 50800 جنيه للشراء.

وسجلت الأونصة الذهبية بالجنيه المصري نحو 227500 جنيه للبيع مقابل 225725 جنيها للشراء.

فيما بلغ سعر الأونصة عالميا نحو 4477.28 دولار.

أسعار الذهب الان

  حركة أسعار الذهب في السوق المحلية

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدد من المتغيرات المحلية والعالمية التي تحدد اتجاه حركة المعدن النفيس، وفي مقدمتها السعر العالمي للأوقية، إلى جانب حركة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلا عن مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

وقد تشهد الأسعار تغيرات متكررة على مدار اليوم الواحد نتيجة تحركات الأسواق العالمية وتغيرات التداول محليا، وهو ما يجعل متابعة السعر وقت تنفيذ عملية البيع أو الشراء أمرا مهما بالنسبة للمتعاملين.

ويجب عند مقارنة أسعار الذهب الانتباه إلى أن السعر المعلن لجرام الذهب لا يمثل بالضرورة التكلفة النهائية للمشغولات، حيث تضاف إليه قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم أخرى، وتختلف هذه التكلفة من قطعة إلى أخرى وفقا للتصميم ونوع المشغولة والتاجر والشركة المنتجة.

  العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عالميا بمجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية، ويأتي في مقدمتها حجم العرض والطلب على المعدن النفيس، إلى جانب توجهات البنوك المركزية وقراراتها المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسة النقدية.

وتعد حركة الدولار الأمريكي من أبرز العوامل التي تؤثر في أسعار الذهب عالميا، كما تلعب معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى دورا في تحديد اتجاهات المستثمرين وحركة رؤوس الأموال بين الأصول المختلفة.

كما تؤثر التطورات السياسية والتوترات الجيوسياسية في حركة الذهب، إذ يزداد اهتمام المستثمرين بالمعدن النفيس خلال فترات ارتفاع المخاطر وحالة عدم اليقين، باعتباره أحد الأصول التي يلجأ إليها البعض للتحوط من التقلبات في الأسواق.

أسعار الذهب الان

  الذهب كأداة للادخار والاستثمار

يحافظ الذهب على مكانته كأحد أبرز أدوات الادخار لدى المواطنين، سواء من خلال شراء المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات، كما يدخل ضمن استراتيجيات تنويع الأصول لدى بعض المستثمرين بهدف إدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات الاقتصادية والأسواق المالية.

وتظل حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرهونة بعدد من التطورات المحلية والعالمية، وعلى رأسها قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، واتجاهات الدولار، ومستويات التضخم، إلى جانب البيانات الاقتصادية.

وفي ظل استمرار هذه المتغيرات، تظل أسعار الذهب اليوم في مصر محط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين، مع أهمية التأكد من السعر الفعلي وقت تنفيذ المعاملة، والاستفسار عن قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم إضافية قبل إتمام عملية الشراء، للتعرف على التكلفة النهائية بصورة دقيقة.

أسعار الذهب اليوم الذهب اليوم الذهب أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء التوقيت الصيفي

الساعة هتبقى 11 بدل 12.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا يوم خميس

حالة الطقس

طقس 6 أيام: أجواء حارة ورطبة.. والأرصاد تُحذر من تأثيرات شديدة لظاهرة "النينيو"

كارت الكهرباء

بتشحن كارت الكهرباء وبيخلص بسرعة؟ .. إعرف السبب والحل

إمام عاشور وفتوح

إمام عاشور يحاول إقناع أحمد فتوح بالانضمام للأهلي.. ومفاجأة بشأن رد اللاعب

محمد الشناوي

قرار مهم في الأهلي بشأن محمد الشناوي | خاص

الأهلي

بعد الفوز على سموحة.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري الممتاز

محمد شوقي

محمد شوقي يعتذر عن تدريب المصري بعد رحيل النحاس

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم الخميس

الجنيه الذهب يتجاوز 51 ألفًا .. وارتفاع أسعار السبائك

ترشيحاتنا

بوسي

تقترب من 20 مليونا.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل

بوسي

بـ19 مليون جنيه.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل بالسوشيال ميديا

طريقة عمل المكدوس الحريف..

لعشاق المقبلات السورية.. طريقة عمل المكدوس الحريف

بالصور

فستان لافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد