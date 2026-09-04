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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد شاب فلسطيني في القدس بنيران شرطة الاحتلال

شرطة الاحتلال
شرطة الاحتلال
محمود نوفل

أطلقت شرطة الاحتلال النار على شاب فلسطيني عقب الاشتباه بمحاولته طعن أحد أفرادها وذلك على حد زعمها .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن إطلاق النار الذي وقع عند باب العمود في القدس  تسبب في  إصابة الشاب الفلسطيني  بجروح بالغة واستشهاده في المكان.

ورصدت محافظة القدس، خلال شهر أغسطس 2026، تصعيداً في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في المحافظة، أسفر عن استشهاد اثنين، وتسجيل 114 حالة اعتقال، و83 إصابة، فيما اقتحم 5209 مستوطنين المسجد الأقصى المبارك، ونفذت سلطات الاحتلال 40 عملية هدم وتجريف.

وأوضحت المحافظة - في تقريرها الشهري الذى نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"  - أن انتهاكات الاحتلال شملت كذلك 44 اعتداءً نفذها المستوطنون و86 إخطاراً وقراراً بالهدم ووقف العمل والبناء والإخلاء والاستيلاء على الممتلكات، إلى جانب قرارات بالسجن الفعلي والحبس المنزلي والإبعاد عن المسجد الأقصى والمدينة.

كما رصدت محافظة القدس 83 إصابة خلال الشهر، بينها إصابات بالرصاص الحي والمطاطي، والضرب والدعس والحروق والاختناق بالغاز، إضافة إلى إصابات جراء اعتداءات المستوطنين، من بينها ست إصابات في صفوف عمال فلسطينيين أثناء محاولتهم الدخول إلى مدينة القدس.

وفيما يتعلق بالمسجد الأقصى، وثقت محافظة القدس اقتحام 5209 مستوطنين لباحاته خلال أغسطس، إلى جانب دخول 3117 شخصاً تحت بند السياحة.

وسجل يوم 13 أغسطس إحدى أعلى موجات الاقتحام، إذ اقتحم المسجد 751 مستوطنا في يوم واحد، بالتزامن مع استمرار الدعوات الصادرة عن جماعات "الهيكل" وشخصيات سياسية ودينية إسرائيلية لتكثيف الاقتحامات وأداء الطقوس داخل المسجد وفي محيطه.

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال سمحت، في 16 أغسطس، بإدخال كتب صلاة يهودية وأداء صلوات منظمة داخل المسجد الأقصى، في تصعيد يمس الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

كما رصدت محافظة القدس 114 حالة اعتقال خلال الشهر، بينها خمسة أطفال وسيدة، طالت مناطق عدة في المحافظة، من بينها مخيم قلنديا، وكفر عقب، والرام، وسلوان، والعيسوية، وحزما، وقطنة، وأبو ديس، وعناتا، وبيت عنان، وبيت دقو، والجديرة، والشيخ سعد، ووادي الجوز والبلدة القديمة.

وشملت الاعتقالات أطفالاً وأسرى محررين وطلبة وأكاديميين وشخصيات مقدسية وناشطين وسكاناً في التجمعات البدوية.

كما وثقت المحافظة إصدار 27 حكماً بالسجن الفعلي، بينها 24 قراراً بالاعتقال الإداري، إضافة إلى قرارين بالحبس المنزلي وستة قرارات بالإبعاد، بينها خمسة قرارات عن المسجد الأقصى المبارك.

وفي ملف الهدم، نفذت سلطات الاحتلال 40 عملية هدم وتجريف ، بينها 14 عملية هدم ذاتي أُجبر خلالها مواطنون على هدم منازلهم ومنشآتهم بأيديهم، و23 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، إضافة إلى ثلاث عمليات تجريف استهدفت أراضي ومنشآت ومرافق فلسطينية.

كما وثقت المحافظة 86 إخطاراً وقراراً، بينها 78 إخطاراً وقراراً متعلقاً بالهدم ووقف العمل والبناء، وثلاثة قرارات إخلاء، وخمسة قرارات بالاستيلاء على الممتلكات.

44 اعتداءً للمستوطنين. وسجل التقرير 44 اعتداءً نفذها المستوطنون في محافظة القدس، بينها ستة اعتداءات بالإيذاء الجسدي.

كما طرحت سلطات الاحتلال مناقصتين لبناء 1861 وحدة استعمارية، إلى جانب مناقصة ثالثة لتنفيذ أعمال البنية التحتية في شارع "نسيج الحياة".

وأكدت محافظة القدس أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة متواصلة تهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على المدينة المحتلة، وفرض وقائع جديدة على الأرض، واستهداف الوجود الفلسطيني ومقدساته ومؤسساته، بما في ذلك من خلال التوسع الاستعماري والهدم والتهجير والاعتقالات والإبعاد.

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