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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سلطات الاحتلال تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى شرق القدس

جندي الاحتلال في القدس المحتلة
جندي الاحتلال في القدس المحتلة
محمد على

قالت محافظة القدس، إن سلطات الاحتلال أعلنت عن منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراض شرقي القدس المحتلة بزعم أنها دولية، في استمرار للتضييق على أصحاب الأرض.

أوضحت محافظة القدس، أن سلطات الاحتلال منعت الوصول إلى الأراضي في محيط تجمع المنطار البدوي وبرية السواحرة شرقي القدس.

خلال ذلك، ذكرت وسائل إعلام بإقدام الشرطة الإسرائيلية  على عمل وحشي واعتقال سيدة فلسطينية بعد دهم منزلها في بلدة الكرمل شرق يطا جنوب الخليل.

فيما قام، مستوطنون بجرف أراضي في شارع الشلالة بالبلدة القديمة في الخليل بحماية قوات الاحتلال.

كما واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، معهد قلنديا للتعليم المهنى للاجئين فى مخيم قلنديا شمال مدينة القدس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت المعهد وانتشرت في أروقته.


وفي سياق متصل، أصيب 5 صيادين فلسطينيين بنيران بحرية الاحتلال الإسرائيلي، أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة، كما شرع مستوطنون في خلع وسرقة عدد من بوابات الأراضي الزراعية في منطقتي أبو نجيم وخلايل اللوز، جنوب شرق بيت لحم.

محافظة القدس سلطات الاحتلال محيط تجمع المنطار البدوي الفلسطينيين شرقي القدس المحتلة الأراضي شرقي القدس

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