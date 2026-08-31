سباق الاستحواذ على "AA" البريطانية يشتعل.. وعملاق التأمين الألماني أبرز المتنافسين

دخلت "جمعية السيارات" البريطانية (إيه إيه)، أكبر وأعرق منظمة لخدمات السيارات في المملكة المتحدة، في محادثات بشأن بيع محتمل لمصلحة عملاق التأمين الألماني "أليانز"، في صفقة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة "التليجراف" إن عملاق التأمين الألماني انخرط في سباق الاستحواذ على "جمعية السيارات" البريطانية بعد أن طرح مالكوها حقوق الملكية الخاصة وحصصهم من الأسهم للبيع في أواخر العام الماضي.

ولفتت إلى البيع المحتمل لمصلحة شركة "أليانز"، سيؤدي إلى انتقال إحدى أشهر العلامات التجارية العريقة في المملكة المتحدة إلى سيطرة ألمانية، فيما تفيد التقارير أيضا أن شركة "إي كيو تي" السويدية العملاقة للاستثمار المباشر تدرس تقديم عرض.

وتشير الصحيفة إلى أن ملكية "جمعية السيارات" تعود جزئيا في الوقت الراهن لكل من شركات "تاوربروك كابيتال بارتنرز"، و"واربورج بينكوس"، و"ستونبيك"، التي تشكل تحالفا ماليا يمتلك ما يطلق عليه اسم "خدمة الطوارئ الرابعة".

وتعتبر "أليانز" بالفعل لاعبا رئيسيا في السوق البريطانية، حيث تمتلك شركة التأمين العام التابعة لشركة "إل في"، وشركة "بيت بلان" المتخصصة في التأمين على الحيوانات الأليفة.

كما أنها أصبحت في عام 2024، الراعي الرئيسي لملعب توينكهام، معقل رياضة الرجبي الشهيرة في بريطانيا.

وكان مالكو "جمعية السيارات" البريطانية (إيه إيه) قد استعانوا بمصرفيين العام الماضي لدراسة إمكانية بيعها أو إدراجها في البورصة، وسط تنامي ضغوط المديونية.

وشهدت إيرادات الشركة ارتفاعا طفيفا من 1.45 مليار إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، لتحقق أرباحا بلغت 241 مليون جنيه إسترليني، فيما يصل صافي ديونها حاليا إلى 1.9 مليار جنيه إسترليني.

وتأسست "جمعية السيارات" البريطانية عام 1905 لتنبيه السائقين إلى كمائن السرعة التي تنصبها الشرطة على الطرقات في بدايات القرن الماضي، حين كانت تقوم بنشر راكبي الدراجات على طول الطرق الرئيسية لتحذير السائقين باستخدام إشارات مشفرة وتحيات.

بدأت "إيه إيه" كجمعية تعاونية مملوكة لأعضائها، ثم توسعت لاحقا لتشمل خدمات المساعدة على الطريق، والتأمين، ومدارس تعليم قيادة السيارات في المملكة المتحدة. غير أن أعضاءها صوتوا على تحويلها من جمعية تعاونية إلى شركة مساهمة عام 1999، ما أدى إلى استحواذ شركة الطاقة "سنتريكا" عليها مقابل 1.1 مليار جنيه إسترليني.

ومنذ ذلك الحين، انتقلت ملكيتها مرارا وتكرارا بين شركات الأسهم الخاصة والأسواق العامة، وبيعت لشركتي الاستحواذ "سي في سي كابيتال بارتنرز" و"بريميرا" في عام 2004 في صفقة بلغت 1.75 مليار جنيه إسترليني، وأدرجت في بورصة لندن عام 2014، قبل أن تعود إلى القطاع الخاص بعد سبع سنوات.

وكانت الشركة في ظل ملكيتها الأخيرة تحت مظلة "تاور بروك" و"واربورج بينكوس"، قد أطلقت خطة تحول طويلة الأجل، وعينت فريقا جديدا لقيادة الجمعية، الأمر الذي ساهم جزئيا في تحسين وضعها المالي، لتصبح "إيه إيه"، التي تتخذ من مدينة باسينجستوك مقرا لها، شركة خاصة محدودة، ولديها حوالي 17 مليون عضو وعميل في أنحاء المملكة المتحدة.