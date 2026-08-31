صدمة كبيرة.. صفاء أبو السعود تعزي النجمة نجلاء فتحي في وفاة ابنتها الوحيدة

نعت الفنانة صفاء أبو السعود، "ياسمين أبو النجا"، الابنة الوحيدة للنجمة الكبيرة نجلاء فتحي، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس بعد إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، خالص عزائي ومواساتي للأخت والصديقة العزيزة الغالية، النجمة نجلاء فتحي، في مصابها الأليم، مشيرة إلى أن رحيل "ياسمين" بمثابة صدمة كبيرة أصابتنا جميعا بحزن عظيم لا يحتمل، وألم نفسي يعتصر قلوبنا بشكل تعجز عن وصفه الكلمات.

وأضافت صفاء أبو السعود : رحم الله الابنة الغالية ياسمين، وألهم والدتها النجمة والأخت والصديقة نجلاء فتحي وأسرتها الصبر والسلوان.

من هى ياسمين أبو النجا

وتعد ياسمين سيف أبو النجا الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحى، وحرصت طوال حياتها على الابتعاد عن الأضواء والوسط الفنى، مفضلة أن تعيش حياتها بعيدًا عن الشهرة التى ارتبطت بوالدتها.

وكان من أبرز ظهوراتها النادرة ظهورها برفقة طليقها المخرج خضر محمد خضر خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائى عام 2020، فى ظهور لافت لها بعيدًا عن طبيعة حياتها التى اتسمت بالخصوصية.