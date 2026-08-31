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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمر رزيق يكشف عن صعوبات تجربته مع رقص الباليه

عمر رزيق
عمر رزيق
أحمد إبراهيم

كشف الفنان عمر رزيق عن تجربته مع رقص الباليه، كاشفا عن الصعوبات التي واجهها خلال هذه التجربة، خاصة في ظل الصورة النمطية الشائعة لدى البعض بأن الباليه يرتبط بالراقصات فقط.

وأوضح عمر رزيق، خلال تصريحات لبرنامج عبر راديو 9090، أن ممارسة الرجال للباليه لا تزال غير منتشرة بالشكل الكافي في المجتمع المصري، قائلا: "في ناس بتتخيل إن الراجل اللي بيرقص باليه هو الباليرينا اللي لابسة بحيرة البجع، ومش منتشر في مصر إن الولاد يرقصوا باليه".

وأشار إلى أن الباليه بالنسبة للرجال يتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، مؤكدا أن التدريبات تعتمد على حركات صعبة تجمع بين القوة والمرونة واللياقة، مضيفا: "فكرة الولد مختلفة عن البنت، وحاجة صعبة وحركات صعبة ورياضية، والموضوع صعب جدا".

كما تحدث رزيق عن طبيعة التدريبات والانضباط داخل معهد الباليه، موضحا أن الالتزام بالمواعيد كان أمرا صارما، وكشف عن العقوبات التي كان يتعرض لها الطلاب في حال التأخر عن التدريب، قائلا: "لو رحت المعهد متأخر كان عقابك 200 ضغطة".

وأكد أن تجربة الباليه كانت شاقة وتتطلب قدرا كبيرا من الالتزام والتحمل، في ظل التدريبات المكثفة التي يخضع لها الراقصون للوصول إلى المستوى المطلوب.

عمر رزيق يتحدث عن لعبة جهنم 

وقد وجه الفنان عمر رزيق رسالة عن حكاية «لعبة جهنم»، بعد تصدره تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر عمر رزيق صورة عبر «إنستجرام» وكتب: «لعبة جهنم - القصة الكاملة، رحم الله الطفل، وربط على قلوب أهله وألهمهم الصبر والسلوان».

حكاية "لعبة جهنم" مستوحاة من جريمة حقيقية، يتقاطع فيها مصير الشيخ علاء (محمد فراج) ومراهق عبقري (عمر زريق) عبر الإنترنت، وينجرف الاثنان في لعبة يتسرب خلالها الشر من العالم الافتراضي إلى الواقع.

والحكاية من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج إسلام خيري، ضمن سلسلة حكايات "القصة الكاملة" التي تعرض على قنوات إم بي سي بالتوازي مع منصة شاهد.

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