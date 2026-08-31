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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شام الذهبي تكشف عن شعورها قبل زيارة والدتها أصالة لسوريا

شام الذهبي
شام الذهبي
أحمد إبراهيم

تحدثت شام الذهبي عن مشاعرها تجاه عودة والدتها الفنانة أصالة للغناء في سوريا، بعد غياب استمر نحو 15 عاما، مؤكدة سعادتها الكبيرة بهذه الخطوة وما تحمله من مشاعر وذكريات خاصة.

وقالت شام الذهبي خلال لقاء مع «بلينكس»: «مفيش أحلى من كده في الدنيا، بس أنا لما بفكر إيه هيحصل فينا أول ما نحط رجلينا، بنهار من البكاء.. قد إيه شعور حلو إننا نرجع بلدنا ونشوف أهلنا وناسنا».

تفاصيل حفل أصالة فى سوريا 

تستعد الفنانة السورية أصالة لإحياء حفلين غنائيين في سوريا، وذلك بعد غياب سنوات طويلة عن إحياء حفلات في موطنها.

وكشفت الجهة المنظمة أن الحفلين من المقرر أن يُقاما يومي 17 و19 من الشهر المقبل، وستُخصص نصف أرباحهما للجمعيات الخيرية. 

عودة للوطن والذكريات

أعربت الفنانة أصالة عن نيتها في زيارة سوريا خلال الفترة القادمة، بعد سنوات من الغياب. 

وقالت أصالة: “إن شاء الله أقدر أنزل في شهر أغسطس الحالي، وألتقي بكل حبايبي في الشام، وأول مكان أزوره سيكون منزل عائلتي، ومن بعد ذلك منزل جدتي”. 

وأضافت: "بيت ستي بعشقه، فيه بحرة ودالية، وكنت مدللة عندها.. نفسي أنام هناك على التخت النحاس العالي، وأسمع أذان الفجر لأن المئذنة كانت فوق بيتها، وأقوم أصلي الفجر مثل زمان".

أصالة تطرح أغنية سورية

طرحت الفنانة أصالة نصري أغنيتها الجديدة التي تحمل اسمها «أصالة» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية “أصالة” لأصالة نصري، من كلمات وألحان أمجد جمعة، توزيع موسيقي فؤاد جنيد. 

أصالة الفنانة أصالة شام الذهبي ابنة أصالة أغاني أصالة أعمال أصالة سوريا

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