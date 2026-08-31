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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري: ناقلة نفط عملاقة اصطدمت بلغمين بحريين في مضيق هرمز

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفاد التليفزيون الإيراني الرسمي، اليوم ​الاثنين، نقلا عن ‌بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، أن ناقلة ​عملاقة اشتعلت فيها ​النيران وتوقفت تماما بعد ⁠اصطدامها بلغمين بحريين ​في الجزء الجنوبي من ​مضيق هرمز.


وقال الحرس الثوري إن الناقلة كانت تحاول ​عبور الممر المائي ​بشكل غير قانوني. ولم يحدد ‌هوية ⁠السفينة أو يقدم معلومات عن طاقمها.
وحذر الحرس الثوري من أن السفن الأخرى ⁠التي تنتهك قواعده الأمنية ستواجه المصير نفسه، مؤكدا أن ⁠الامتثال لتنظيماته الخاصة بالمرور عبر مضيق ⁠هرمز أمر إلزامي.
و في وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن القوات الأمريكية نفذت عملية عسكرية محدودة ودقيقة ضد عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني، قالت إنهم كانوا يستعدون لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، في خطوة تعكس تصاعد التوتر حول أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وقالت «سنتكوم» إن القوات الأمريكية تحركت ضد وحدات إيرانية متخصصة في زرع الألغام، بعدما اعتبرت نشاطها «تهديدًا وشيكًا» للملاحة البحرية وحركة السفن في المضيق.

وأوضحت القيادة المركزية أن العملية استهدفت إزالة الخطر قبل تحوله إلى تهديد فعلي، مؤكدة أن التحرك الأمريكي كان «محدودًا ودقيقًا» لحماية البحارة المدنيين وتأمين حركة الشحن التجاري وضمان استمرار تدفق التجارة العالمية.

الحرس الثوري الإيراني النيران لغمين بحريين مضيق هرمز السفينة

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