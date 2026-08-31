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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال والصين إلى 919 قتيلا و4793 مفقودا

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت السلطات في نيبال بأن حصيلة ضحايا الفيضانات، التي وقعت الأسبوع الماضي، ارتفعت إلى 903 قتلى و4247 مفقودا، وذلك بعد أن اجتاح سيل من الجليد والصخور والطين والحطام وديانا جبلية وأنهارا يوم الأربعاء، مما تسبب في دمار واسع النطاق.


وبهذا يرتفع إجمال عدد القتلى في نيبال والصين إلى 919 قتيلا، حيث كانت بكين أعلنت في وقت سابق أن عدد القتلى في جانبها من الحدود ارتفع إلى 16 قتيلا.
أما عدد المفقودين في جانبي الحدود فقد ارتفع بدوره إلى 4793، حيث أعلنت نيبال عن ارتفاع عدد المفقودين إلى 4247، في حين أعلنت الصين أن عدد المفقودين بلغ 546 شخصا.

و من جانبها، ذكرت هيئة إدارة الكوارث في نيبال، اليوم الاثنين، أنه من المعتقد أن ما لا يقل عن 933 عاملا محاصرون في حوالي 6 مشروعات للطاقة الكهرومائية في نيبال في أعقاب الفيضانات التي وقعت الاسبوع الماضي.
و تقوم عناصر الإنقاذ في نيبال والصين بعمليات للعثور على آلاف المفقودين بعد أن تسبب انهيار جليدي في حدوث تدفق طيني عبر جبال الهيمالايا، وسط ظروف جوية صعبة وارتفاع منسوب المياه.

وقدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن أكثر من 90 ألف شخص ربما تضرروا من هذه الكارثة، التي ربطتها الصين بتأثيرات تغير المناخ.

وأورد تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في" أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أبلغ نظيره النيبالي في مكالمة هاتفية، السبت بأن الانهيار الطيني هو "أشد كارثة عابرة للحدود" في السنوات الماضية، وأن عمليات الإنقاذ تتسم بصعوبة وتعقيد غير مسبوقين.

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