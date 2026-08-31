احترس من النصب.. خطوات الاستعلام عن التقرير الائتماني وأيسكور أونلاين

في ظل انتشار حالات النصب والاستغلال الإلكتروني ، يرغب الجميع في الاستعلام عن القروض ومعرفة التقرير الائتماني الخاص بك للتأكد من عدم وجود اي قروض او حسابات باسمك دون علمك، ويمكنك اجراء خطوات الاستعلام الائتماني و معرفة الأيسكور عبر منصة مصر الرقمية باستخدام الرقم القومي.



الاستعلام الائتماني عن طريق النت

يمكنك الاستعلام عن القروض والتقرير الائتماني (I-Score) إلكترونياً من خلال منصة مصرالرقمية أو عبر التطبيقات البنكية المعتمدة.





طرق الاستعلام عن القروض والتقرير الائتماني

منصة مصر الرقمية: الدخول إلى المنصة واختيار قسم التمويل والائتمان، ثم خدمةالاستعلام عن التقرير الائتماني، واستكمال خطوات التحقق من الهوية ودفع الرسوم.

البنوك المحلية: زيارة أي فرع من فروع البنوك (مثل البنك الأهلي المصري) أو استخدامتطبيقاتها الإلكترونية لطلب التقرير الائتماني الذاتي.

محتوى التقرير: يوضح التقرير عدد القروض المسجلة باسمك، أنواع التسهيلات الائتمانية،والانتظام في سداد الأقساط.



خطوات الاستعلام عن القروض عبر مصر الرقمية

استعلام إيسكور بالرقم القومي عبر منصة مصر الرقمية ..

سجل الدخول إلى منصة مصر الرقمية

ادخل إلى منصة مصر الرقمية، ثم سجل الدخول باستخدام البيانات المطلوبة، ومنها رقمالهاتف المسجل باسمك والرقم القومي.

اختار «التمويل والائتمان»

بعد الدخول إلى حسابك، توجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية، ثم اختر قسم التمويلوالائتمان.

اطلب التقرير الائتماني

ابحث عن خدمة الاستعلام عن التقرير الائتماني، ثم استكمل خطوات التحقق من بياناتكالشخصية.

سدد رسوم الخدمة

يتم سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا من خلال وسائل الدفع المتاحة على المنصة.

راجع التقرير

بعد إتمام الإجراءات، يمكنك الاطلاع على التقرير الائتماني وتحميله، ومراجعة القروض والتسهيلات وبطاقات الائتمان والالتزامات المالية المسجلة باسمك



كيف تكتشف قرض باسمك دون علمك؟

- ادخل إلى منصة مصر الرقمية، ثم سجل

الدخول باستخدام البيانات المطلوبة، ومنها رقم الهاتف المسجل باسمك والرقم القومي.

- اختار قائمة الخدمات الإلكترونية، ثم اختر قسم التمويل والائتمان.

- ابحث عن خدمة الاستعلام عن التقرير الائتماني، ثم استكمل خطوات التحقق من بياناتك الشخصية.

- يتم سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا من خلال وسائل الدفع المتاحة على المنصة.

- بعد إتمام الإجراءات، يمكنك الاطلاع على التقرير الائتماني وتحميله، ومراجعة القروض والتسهيلات وبطاقات الائتمان والالتزامات المالية المسجلة باسمك.

ماذا تفعل إذا اكتشفت قرضا باسمك ؟

إذا أظهر التقرير الائتماني وجود قرض أو تسهيل ائتماني لم تتقدم للحصول عليه، فيجب التحرك فورا وعدم تجاهل الأمر، من خلال تقديم اعتراض إلى شركة الاستعلام الائتماني I-Score بشأن البيانات غير الصحيحة، للتنسيق مع الجهة المانحة للتمويل ومراجعة تفاصيله.

كما ينبغي التواصل مباشرة مع البنك أو شركة التمويل التي ظهر لديها القرض، وطلب فحص المستندات والبيانات المستخدمة في إجراءات الحصول عليه، مع الاحتفاظ بنسخة من التقرير الائتماني وجميع المراسلات والمستندات المتعلقة بالواقعة، وفي حال وجود شبهة انتحال شخصية أو استخدام غير مصرح به للبيانات الشخصية، يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإثبات الواقعة رسميًا.





كيف استعلم عن نفسي في أي سكور؟

يمكنك الاستعلام عن تقريرك الائتماني (آي سكور) بسهولة إلكترونياً من خلال منصة مصرالرقمية أو عبر فروع البنوك المختلفة.



خطوات الاستعلام عبر منصة مصر الرقمية

الدخول إلى موقع منصة مصر الرقمية أو فتح التطبيق الخاص بها. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد برقم الهاتف والرقم القومي. اختيار خدمة الاستعلام عن التقرير الائتماني ضمن خدمات التمويل والائتمان. إدخال البيانات المطلوبة وتأكيد رقم الهاتف برمز التحقق (OTP). سداد الرسوم المقررة إلكترونياً وعرض التقرير فوراً.

طريقة الاستعلام الائتماني

عن طريق البنك: زيارة أي بنك تتعامل معه وطلب استخراج تقرير الائتمان الشخصي (علماًبأن الاستعلام الأول غالباً ما يكون مجانياً أو برصيد رمزي حسب سياسة البنك).



عن طريق ماكينات الصراف الآلي: بعض البنوك مثل بنك أبوظبي التجاري تتيح استخراجالتقرير مباشرة من ماكينات الـ ATM التابعة لها.





خطوات الاستعلام الائتماني البنك الأهلي

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