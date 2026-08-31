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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل يصيب 5 أشخاص بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شهدت قرية أصفون التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر،   انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل سكني مكون من 3 طوابق، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بينهم طفلان، بإصابات متفرقة تراوحت بين الحروق والجروح والسحجات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع انفجار لأسطوانة بوتاجاز داخل شقة بالطابق الثاني من المنزل، ما أدى إلى نشوب حريق بالمكان وإصابة عدد من أفراد الأسرة والمتواجدين بالموقع، قبل التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد عبد العظيم يوسف، 37 سنة، بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والفخذ الأيمن، كما أصيب الأمير السيد عبد الله، 70 سنة، بحروق من الدرجة الثانية بالقدمين والذراع الأيمن.

كما أصيب السيد عبد العظيم محمود، 65 سنة، بحروق من الدرجة الثانية بالقدمين، فيما تعرض الطفل فهد محمد أحمد، 8 سنوات، لحروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراع الأيسر والفخذين.

وشملت قائمة المصابين أيضا الطفل الأمير أبو بكر الأمير، 4 سنوات، والذي أصيب بجروح وسحجات بالقدمين.

وجرى التعامل مع المصابين ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب انفجار أسطوانة البوتاجاز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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