قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الريال السعودي بكام اليوم 30 أغسطس 2026؟.. سعره مقابل الجنيه المصري
برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ودعم الاقتصاد
أحمد حسن: إمام عاشور جاهز للمشاركة مع الأهلي أمام سموحة.. والقرار في يد عموتة
للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. توغلات جديدة لقوات الاحتلال جنوب سوريا
واشنطن بوست: فنزويلا تعهدت بعدم «التنازل» عن نفطها.. وترامب يسعى للاستحواذ على مكاسب ضخمة
رسم سياسات العمل ومنع النزاعات.. ننشر اختصاصات وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
الذهب بعد موجة التراجع.. خبير يكشف هل الوقت مناسب للشراء أم البيع؟
البحر المتوسط يشتعل.. الأسطول التركي يقترب من سفن بحرية إسرائيلية ويحدد لها مسارات بحرية
النيجر.. الهدوء يعود إلى نيامي بعد إحباط تمرد عسكري
هل يجوز الصلاة على النبي أثناء الصلاة أم تبطلها وتوجب الإعادة؟.. انتبه
سعر الذهب اليوم الأحد في الإمارات .. عيار 21 بـ476.7 درهم
وفاة الفنان محمد التاجي عن عمر 72 عامًا بعد أزمة صحية مفاجئة.. ومفارقة مؤثرة قبل رحيله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر: المحافظة تولي ملف تطوير البنية التحتية اهتمامًا كبيرًا

المهندس عبد المطلب عماره
المهندس عبد المطلب عماره
أ ش أ

أكد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر أن المحافظة تولي ملف تحسين خدمات مياه الشرب وتطوير البنية التحتية اهتمامًا كبيرًا، مشددًا على سرعة الانتهاء من خطوط المياه الجديدة ودخولها الخدمة، بما يسهم في القضاء على مشكلات ضعف المياه وتحسين انتظام وصولها إلى المواطنين بالمناطق المستهدفة.

جاء ذلك حسب بيان عن المحافظة اليوم الأحد خلال تفقد المحافظ طريق الجولي فيل بمنطقة العوامية ومنطقة الكرنك ضمن مواصلة المحافظ جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات التطوير والبنية التحتية بمدينة الأقصر.

وتابع البيان أن المحافظ وجّه بسرعة إنهاء الأعمال الجارية وحل أي معوقات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة الطرق وشبكات مياه الشرب.

وشدد محافظ الأقصر على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وسرعة معدلات التنفيذ، مع عدم الإخلال بجودة الأعمال أو المواصفات الفنية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من تلك المشروعات هو رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر خطوط المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

ترشيحاتنا

الصادرات الزراعية

6.8 مليون طن تحصدها الزراعة المصرية في الأسواق العالمية.. الموالح تتصدر والبطاطس تلاحقها

جانب من الاجتماع

خدمات أفضل للمزارعين.. خطة لتفعيل التعاونيات والتوسع في تحسين الأراضي بالدقهلية

وزير السياحة والآثار

الأول من نوعه.. وزير السياحة والآثار يتفقد مشروع البالون الثابت بمنطقة الأهرامات

بالصور

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

إشعال الضفة الغربية.. مخطط نتنياهو الأخير قبل الانتخابات

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

فى موسمه .. طرق تخليل الزيتون الأخضر التفاحى مثل المصانع

طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد