محافظ الأقصر: المحافظة تولي ملف تطوير البنية التحتية اهتمامًا كبيرًا

أكد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر أن المحافظة تولي ملف تحسين خدمات مياه الشرب وتطوير البنية التحتية اهتمامًا كبيرًا، مشددًا على سرعة الانتهاء من خطوط المياه الجديدة ودخولها الخدمة، بما يسهم في القضاء على مشكلات ضعف المياه وتحسين انتظام وصولها إلى المواطنين بالمناطق المستهدفة.

جاء ذلك حسب بيان عن المحافظة اليوم الأحد خلال تفقد المحافظ طريق الجولي فيل بمنطقة العوامية ومنطقة الكرنك ضمن مواصلة المحافظ جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات التطوير والبنية التحتية بمدينة الأقصر.

وتابع البيان أن المحافظ وجّه بسرعة إنهاء الأعمال الجارية وحل أي معوقات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة الطرق وشبكات مياه الشرب.

وشدد محافظ الأقصر على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وسرعة معدلات التنفيذ، مع عدم الإخلال بجودة الأعمال أو المواصفات الفنية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من تلك المشروعات هو رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.