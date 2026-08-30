وفاة الفنان محمد التاجي عن عمر 72 عامًا بعد أزمة صحية مفاجئة.. ومفارقة مؤثرة قبل رحيله

أعلنت الإعلامية نهال طايل وفاة الفنان القدير محمد التاجي عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، في خبر مفاجئ أثار حالة من الحزن داخل الوسط الفني وبين جمهوره ومحبيه.

وقالت نهال طايل، خلال تقديمها برنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، إنها فوجئت بخبر رحيل الفنان محمد التاجي أثناء الاستعداد لتقديم الحلقة، معربة عن حزنها الشديد لوفاته.

وأضافت أن الفنان الراحل غادر عالمنا منذ دقائق قليلة، عن عمر ناهز 72 عامًا، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته.

محمد التاجي.. مسيرة فنية حافلة



وأشارت نهال طايل إلى أن محمد التاجي كان من أبرز الفنانين الذين قدموا العديد من الأدوار المميزة على مدار مسيرته الفنية، سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية، ونجح في ترك بصمة واضحة لدى الجمهور من خلال شخصيات وأعمال فنية متنوعة.

واستعرضت الإعلامية عددًا من أبرز الأعمال التي شارك فيها الفنان الراحل، ومن بينها «هو وهي»، و«بوابة الحلواني»، و«الزيني بركات»، و«أبو ضحكة جنان»، بالإضافة إلى «جودر»، و«لعبة نيوتن»، ومسلسل «إلا أنا»، وغيرها من الأعمال التي حققت حضورًا لدى الجمهور على مدار سنوات طويلة.

مفارقة مؤثرة قبل رحيله



وكشفت نهال طايل عن مفارقة مؤثرة جمعتها بالفنان الراحل قبل وفاته، موضحة أنها كانت قد اتفقت معه على إجراء لقاء وتصوير حلقة خلال الأسبوع الجاري.

وقالت إن الموعد كان محددًا بالفعل، وكان من المنتظر أن يجمعها لقاء بالفنان محمد التاجي خلال الأيام المقبلة، إلا أن وفاته المفاجئة حالت دون تنفيذ اللقاء.

وعبرت عن حزنها لهذه المفارقة، مؤكدة أن القدر لم يمهله للقاء الذي كان مقررًا بينهما، لتتحول الدعوة التي كانت موجهة إليه للظهور في البرنامج إلى ذكرى مؤثرة بعد رحيله.

دعوات بالرحمة للفنان الراحل



واختتمت نهال طايل حديثها بالدعاء للفنان محمد التاجي، قائلة: «الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته»، كما قدمت خالص التعازي إلى أسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.