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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فى موسمه .. طرق تخليل الزيتون الأخضر التفاحى مثل المصانع

طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
رنا عصمت

موسم الزيتون الأخضر التفاحى بدأ انتشاره فى الاسواق خلال الايام الماضية، و تبحث الكثير من ربات البيوت على أسهل طريقة لتخزينه بخطوات سهلة و بسيطة، لذا نقدم لك فى هذا التقرير وفقا لشيف تامر فتحى طرق تخليل الزيتون الاخضر التفاحى على طريقة المصانع.



إليك طريقة تخزين الزيتون  التفاحى على طريقة المصانع..

من غير نقطة مياه».. حضري مخلل الزيتون التفاحي واحفظيه لمدة تتخطى السنة ( الطريقة والخطوات) | المصري اليوم

مكونات الزيتون المخزن :

٣ كيلو زيتون أخضر ( حسب الكمية التي ترغبين في تخزينها )
نصف كيلو جزر
كيلو ليمون
ربع كيلو فلفل أخضر أو أحمر حار ( حسب الرغبة )
كيس ملح خشن
كوب زيت زيتون

طريقة تخزين الزيتون المخلل :

١_ اغسلي الزيتون جيدا وقومي بشقه من المنتصف بالسكين لإحداث فراغات به.
٢_ ابشري الجزر بالمبشرة وجهزيه في وعاء.
٣_ جهزي برطمان التخزين وضعي كمية من الجزر المبشور في القاع ثم ضيفي الزيتون وضيفي عليه قرون الفلفل الحار ثم اسكبي عصير الليمون و زيت الزيتون والملح الخشن وحركي البرطمان جيدا حتى تمتزج مكوناته.
٤_ ضعي طبقة من الجزر المبشور على سطح الزيتون ثم ضعي كيس بلاستيكي على السطح وأغلقيه بالغطاء جيدا واتركيه لمدة أسبوع حتى ينضج ويصبح جاهزا للأكل .

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