فى موسمه .. طرق تخليل الزيتون الأخضر التفاحى مثل المصانع

موسم الزيتون الأخضر التفاحى بدأ انتشاره فى الاسواق خلال الايام الماضية، و تبحث الكثير من ربات البيوت على أسهل طريقة لتخزينه بخطوات سهلة و بسيطة، لذا نقدم لك فى هذا التقرير وفقا لشيف تامر فتحى طرق تخليل الزيتون الاخضر التفاحى على طريقة المصانع.





إليك طريقة تخزين الزيتون التفاحى على طريقة المصانع..





مكونات الزيتون المخزن :



٣ كيلو زيتون أخضر ( حسب الكمية التي ترغبين في تخزينها )

نصف كيلو جزر

كيلو ليمون

ربع كيلو فلفل أخضر أو أحمر حار ( حسب الرغبة )

كيس ملح خشن

كوب زيت زيتون



طريقة تخزين الزيتون المخلل :



١_ اغسلي الزيتون جيدا وقومي بشقه من المنتصف بالسكين لإحداث فراغات به.

٢_ ابشري الجزر بالمبشرة وجهزيه في وعاء.

٣_ جهزي برطمان التخزين وضعي كمية من الجزر المبشور في القاع ثم ضيفي الزيتون وضيفي عليه قرون الفلفل الحار ثم اسكبي عصير الليمون و زيت الزيتون والملح الخشن وحركي البرطمان جيدا حتى تمتزج مكوناته.

٤_ ضعي طبقة من الجزر المبشور على سطح الزيتون ثم ضعي كيس بلاستيكي على السطح وأغلقيه بالغطاء جيدا واتركيه لمدة أسبوع حتى ينضج ويصبح جاهزا للأكل .