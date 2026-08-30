فى موسمه .. طرق تخليل الزيتون الأخضر التفاحى مثل المصانع

موسم الزيتون الأخضر التفاحى بدأ انتشاره فى الاسواق خلال الايام الماضية، و تبحث الكثير من ربات البيوت على أسهل طريقة لتخزينه بخطوات سهلة و بسيطة، لذا نقدم لك فى هذا التقرير وفقا لشيف تامر فتحى طرق تخليل الزيتون الاخضر التفاحى على طريقة المصانع.
إليك طريقة تخزين الزيتون التفاحى على طريقة المصانع..
مكونات الزيتون المخزن :
٣ كيلو زيتون أخضر ( حسب الكمية التي ترغبين في تخزينها )
نصف كيلو جزر
كيلو ليمون
ربع كيلو فلفل أخضر أو أحمر حار ( حسب الرغبة )
كيس ملح خشن
كوب زيت زيتون
طريقة تخزين الزيتون المخلل :
١_ اغسلي الزيتون جيدا وقومي بشقه من المنتصف بالسكين لإحداث فراغات به.
٢_ ابشري الجزر بالمبشرة وجهزيه في وعاء.
٣_ جهزي برطمان التخزين وضعي كمية من الجزر المبشور في القاع ثم ضيفي الزيتون وضيفي عليه قرون الفلفل الحار ثم اسكبي عصير الليمون و زيت الزيتون والملح الخشن وحركي البرطمان جيدا حتى تمتزج مكوناته.
٤_ ضعي طبقة من الجزر المبشور على سطح الزيتون ثم ضعي كيس بلاستيكي على السطح وأغلقيه بالغطاء جيدا واتركيه لمدة أسبوع حتى ينضج ويصبح جاهزا للأكل .