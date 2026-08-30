الأزهر للفتوى: أهل القرآن أكثر الناس بركة وأرفعهم درجة

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن أهل القرآن هم أكثر الناس بركة، وأرفعهم درجة، وأربحهم تجارة؛ إذ هم أهل الله وخاصته، قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ}. [فاطر:29، 30].

صلة القلوب مع كتاب الله

وقال الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، إن «يوم السرد القرآني» يعود للعام الثالث على التوالي؛ يومًا تتجدد فيه صلة القلوب بكتاب الله، وتعلو فيه أصوات التلاوة من رحاب الأزهر إلى البيوت والكتاتيب والمعاهد والمدارس والمساجد، في مشهد يليق برسالة مؤسسة جعلت القرآن أصل علمها، ونور دعوتها، وميزان وسطيتها، ومنطلق خدمتها للدين والوطن والإنسان.

وتابع وكيل الأزهر في منشور على فيس بوك، عن يوم السرد القرآني: بدأت المبادرة قبل عامين بنحو ستة آلاف مشارك، ثم اتسعت دائرتها في العام الثاني لتتجاوز مائة ألف؛ غير أن المعنى كان أكبر من كل رقم، وأبقى من كل إحصاء، كان المشهد شاهدًا على أن القرآن إذا حضر اجتمعت القلوب، وإذا جرى على الألسنة رقّت الأرواح، وإذا تعاهدته الأجيال حفظ للأمة وعيها ووجدانها، ووصل حاضرها بجذورها، ومستقبلها بنور الوحي.

واستكمل: نرجو أن يكون هذا العام أوسع حضورًا وأعمق أثرًا؛ أن يتردد القرآن في البيوت كما يتردد في المساجد، وأن يجلس الآباء إلى أبنائهم، والكبار إلى صغارهم، على مائدة كتاب لا ينفد عطاؤه، ولا يخبو نوره؛ ليبقى القرآن حيًّا في الضمائر، حاضرًا في السلوك، ممتدًا من قلب إلى قلب، ومن جيل إلى جيل.

ودعا وكيل الأزهر، الجميع إلى المشاركة في «يوم السرد القرآني»، الذي تنظمه الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد 30 أغسطس 2026م؛ لنكتب معًا صفحة جديدة في سيرة أمة ما زالت تجد في كتاب ربها نور الطريق، ووحدة القلب، ورفعة المقصد.

اليوم العالمي للسرد القرآني

وكشف الدكتور أبو اليزيد سلامة، رئيس إدارة شؤون القرآن بالمعاهد الأزهرية، تفاصيل فعاليات «يوم السرد القرآني»، الذي ينظمه الأزهر الشريف سنويًا في 30 أغسطس، ضمن الأنشطة الصيفية.

وقال الدكتور أبو اليزيد سلامة، إن السرد القرآني يقوم على استماع الطلاب إلى القرآن الكريم كاملًا، حيث يبدأ المشاركون من سورة الفاتحة وصولًا إلى سورة الناس، موضحًا أن بعض الطلاب يبدأون السرد منذ صلاة الفجر، ويستمر كل طالب حتى إتمام حفظه وترتيله للقرآن الكريم.

وأضاف رئيس إدارة شؤون القرآن بالمعاهد الأزهرية، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن هذا الحدث يُقام مرة واحدة كل عام في 30 أغسطس، ويأتي ضمن الأنشطة الصيفية التي ينظمها الأزهر الشريف للعناية بالقرآن الكريم وأهله.

وأشار إلى أن نسخة هذا العام تشهد مشاركة واسعة من عدد كبير من المؤسسات العلمية والدينية، من بينها جامعة الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، ووعاظ وواعظات الأزهر، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، إلى جانب وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم.

وأوضح أن وزارة الأوقاف تشارك في الفعاليات من خلال نحو 10 آلاف مسجد، فيما تمتد المشاركة إلى 19 دولة حول العالم.

ولفت رئيس إدارة شؤون القرآن بالمعاهد الأزهرية إلى أن مدينة البعوث الإسلامية تشهد مشاركة طلاب من جنسيات متعددة، من بينها ماليزيا وإندونيسيا ونيجيريا والكاميرون، مؤكدًا أن المشاركين من مختلف أنحاء العالم يواصلون تلبية دعوة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والمشاركة في هذا الحدث القرآني الكبير.