اليوم العالمي للسرد القرآني.. السويس تشهد ختم القرآن كاملًا خلال 6 ساعات

شهدت محافظة السويس فعالية مميزة بمناسبة اليوم العالمي للسرد القرآني التي أقيمت داخل دار للقرآن الكريم، في أجواء إيمانية وروحانية جمعت عددًا من حفظة كتاب الله من الشباب والسيدات.

جاءت الفعالية احتفاء بحفظة القرآن الكريم وتشجيعا لهم على مواصلة طريق الحفظ والتلاوة، وتسليط الضوء على النماذج المميزة التي استطاعت إتمام سرد القرآن الكريم كاملا في جلسات متواصلة، في مشهد يعكس حجم الجهد الذي يبذله حفظة كتاب الله من أجل الوصول إلى درجة الإتقان

السرد القرآني في السويس

وشهدت فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني في السويس مشاركة عدد من الشباب والسيدات الذين أتموا سرد القرآن الكريم كاملا وسط حالة من الفرحة والتأثر بين المشاركين والحاضرين، خاصة مع نجاح الخاتمين في إتمام كتاب الله كاملًا خلال ساعات متواصلة

تأتي هذه الفعاليات لتؤكد مكانة القرآن الكريم في قلوب أبنائه من حفظة كتاب الله، كما تمثل فرصة للاحتفاء بما حققوه من إنجاز بعد سنوات من الحفظ والمراجعة والتثبيت، وصولًا إلى القدرة على سرد القرآن كاملًا دون توقف

مصطفى محمود صلاح.. أول الخاتمين في 6 ساعات

كان من أبرز المشاركين في فعاليات السرد القرآني بمحافظة السويس مصطفى محمود صلاح، الذي نجح في سرد القرآن الكريم كاملا خلال 6 ساعات فقط، ليكون أول الخاتمين في فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني

ويعد هذا الإنجاز نموذجا مميزا لما يمكن أن يصل إليه حافظ القرآن الكريم مع الاستمرار في الحفظ والمراجعة والتدريب على السرد، خاصة أن سرد القرآن كاملا خلال هذه المدة يتطلب تركيزًا كبيرا وثباتا في الحفظ وقدرة على مواصلة التلاوة لساعات متواصلة.

وشهد ختام مصطفى محمود صلاح لسرد القرآن حالة من الفرحة والفخر بين الحاضرين، الذين احتفوا بهذا الإنجاز ضمن فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني في دار براعم الرحمة بالسويس

كما برز اسم حنين عبد الرحمن ضمن المشاركين في فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني، بعدما تمكنت من إتمام سرد القرآن الكريم كاملا خلال 6 ساعات ونصف.

وجاءت مشاركة حنين ضمن نماذج الشباب والسيدات المشاركين في هذه المناسبة، التي حملت أجواء إيمانية خاصة مع توالي الخاتمين في إتمام سرد كتاب الله كاملا

ويعكس هذا الإنجاز حجم الجهد الذي بذلته حنين خلال رحلة حفظ ومراجعة القرآن الكريم، حتى وصلت إلى القدرة على سرد المصحف كاملا في جلسة امتدت لنحو ست ساعات ونصف .

وشهدت دار براعم الرحمة في محافظة السويس أجواء خاصة خلال الاحتفال باليوم العالمي للسرد القرآني، حيث اجتمع المشاركون من حفظة القرآن الكريم للاحتفاء بإنجازاتهم، وتشجيع غيرهم على خوض تجربة حفظ كتاب الله

ومثلت الفعالية فرصة للتعريف بمفهوم السرد القرآني، والذي يرتبط بقدرة حافظ القرآن على استحضار محفوظاته وسرد كتاب الله كاملًا، بما يتطلبه ذلك من حفظ متين ومراجعة مستمرة وتركيز كبير.

رسالة إيمانية من السويس

وتحمل فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني في السويس رسالة إيمانية مهمة، تتمثل في تشجيع الأجيال الجديدة على الارتباط بالقرآن الكريم، وعدم الاكتفاء بحفظه فقط، وإنما العمل على مراجعته وإتقانه وتثبيت حفظه.

كما تسهم مثل هذه الفعاليات في إبراز النماذج المشرفة من حفظة القرآن الكريم، ومن بينهم مصطفى محمود صلاح الذي أتم السرد في 6 ساعات، وحنين عبد الرحمن التي أتمته في 6 ساعات ونصف، ليقدما نموذجا مميزا ضمن المشاركين في اليوم العالمي للسرد القرآني بمحافظة السويس.

وتواصل دار براعم الرحمة من خلال هذه الفعاليات دعم وتشجيع حفظة كتاب الله، وإقامة الأنشطة التي تجمع بين الحفظ والتلاوة والاحتفاء بالمتميزين، بما يعزز حضور القرآن الكريم في حياة الشباب والسيدات وأبناء المجتمع.