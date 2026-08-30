قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة القاهرة: اكتشاف مقبرة لأسماك القرش عمرها 70 مليون سنة في الصحراء الغربية| صور
موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت في الدوري المصري
بسبب الفيضانات.. إعلان شمال لاوس منطقة كوارث
أول رد فعل.. المتهمان بالاعتداء على والدتهما يستأنفان على حكم حبسهما
العاهل الأردني يؤكد دعم لبنان والحفاظ على أمنه وسيادته
برشلونة يقترب من ضمّ جيسوس مهاجم آرسنال
يتعاطى المخدرات خلال القيادة.. القبض على سائق ميكروباص في الغربية
تصفيات أمم إفريقيا.. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا وجنوب السودان
إذا مت لا تبكوا .. موعد جنازة الفنان محمد التاجي وتفاصيل وصيته الأخيرة
ناميبيا تمضي قدمًا في مشروع لاستخراج الفوسفات من أعماق البحار
خالد هاشم: 9.4 مليار دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال 2025.. والأسمدة تستحوذ على الثلث
الإسكندرية: الرايات الحمراء ترفرف على الشواطئ ونزول البحر ممنوع| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

اليوم العالمي للسرد القرآني.. السويس تشهد ختم القرآن كاملًا خلال 6 ساعات

اليوم العالمي للسرد القرآني.. دار براعم الرحمة تشهد ختم القرآن كاملًا خلال 6 ساعات
اليوم العالمي للسرد القرآني.. دار براعم الرحمة تشهد ختم القرآن كاملًا خلال 6 ساعات
محمد ثروت

شهدت محافظة السويس فعالية مميزة بمناسبة اليوم العالمي للسرد القرآني التي أقيمت داخل دار للقرآن الكريم، في أجواء إيمانية وروحانية جمعت عددًا من حفظة كتاب الله من الشباب والسيدات.

جاءت الفعالية احتفاء بحفظة القرآن الكريم وتشجيعا لهم على مواصلة طريق الحفظ والتلاوة، وتسليط الضوء على النماذج المميزة التي استطاعت إتمام سرد القرآن الكريم كاملا  في جلسات متواصلة، في مشهد يعكس حجم الجهد الذي يبذله حفظة كتاب الله من أجل الوصول إلى درجة الإتقان

السرد القرآني في السويس

وشهدت فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني في السويس مشاركة عدد من الشباب والسيدات الذين أتموا سرد القرآن الكريم كاملا  وسط حالة من الفرحة والتأثر بين المشاركين والحاضرين، خاصة مع نجاح الخاتمين في إتمام كتاب الله كاملًا خلال ساعات متواصلة 

تأتي هذه الفعاليات لتؤكد مكانة القرآن الكريم في قلوب أبنائه من حفظة كتاب الله، كما تمثل فرصة للاحتفاء بما حققوه من إنجاز بعد سنوات من الحفظ والمراجعة والتثبيت، وصولًا إلى القدرة على سرد القرآن كاملًا دون توقف 

مصطفى محمود صلاح.. أول الخاتمين في 6 ساعات

كان من أبرز المشاركين في فعاليات السرد القرآني بمحافظة السويس مصطفى محمود صلاح، الذي نجح في سرد القرآن الكريم كاملا خلال 6 ساعات فقط، ليكون أول الخاتمين في فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني 

ويعد هذا الإنجاز نموذجا مميزا لما يمكن أن يصل إليه حافظ القرآن الكريم مع الاستمرار في الحفظ والمراجعة والتدريب على السرد، خاصة أن سرد القرآن كاملا خلال هذه المدة يتطلب تركيزًا كبيرا وثباتا في الحفظ وقدرة على مواصلة التلاوة لساعات متواصلة.

وشهد ختام مصطفى محمود صلاح لسرد القرآن حالة من الفرحة والفخر بين الحاضرين، الذين احتفوا بهذا الإنجاز ضمن فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني في دار براعم الرحمة بالسويس

كما برز اسم حنين عبد الرحمن ضمن المشاركين في فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني، بعدما تمكنت من إتمام سرد القرآن الكريم كاملا  خلال 6 ساعات ونصف.

وجاءت مشاركة حنين ضمن نماذج الشباب والسيدات المشاركين في هذه المناسبة، التي حملت أجواء إيمانية خاصة مع توالي الخاتمين في إتمام سرد كتاب الله كاملا 

ويعكس هذا الإنجاز حجم الجهد الذي بذلته حنين خلال رحلة حفظ ومراجعة القرآن الكريم، حتى وصلت إلى القدرة على سرد المصحف كاملا في جلسة امتدت لنحو ست ساعات ونصف .

وشهدت دار براعم الرحمة في محافظة السويس أجواء خاصة خلال الاحتفال باليوم العالمي للسرد القرآني، حيث اجتمع المشاركون من حفظة القرآن الكريم للاحتفاء بإنجازاتهم، وتشجيع غيرهم على خوض تجربة حفظ كتاب الله

ومثلت الفعالية فرصة للتعريف بمفهوم السرد القرآني، والذي يرتبط بقدرة حافظ القرآن على استحضار محفوظاته وسرد كتاب الله كاملًا، بما يتطلبه ذلك من حفظ متين ومراجعة مستمرة وتركيز كبير.

رسالة إيمانية من السويس

وتحمل فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني في السويس رسالة إيمانية مهمة، تتمثل في تشجيع الأجيال الجديدة على الارتباط بالقرآن الكريم، وعدم الاكتفاء بحفظه فقط، وإنما العمل على مراجعته وإتقانه وتثبيت حفظه.

كما تسهم مثل هذه الفعاليات في إبراز النماذج المشرفة من حفظة القرآن الكريم، ومن بينهم مصطفى محمود صلاح الذي أتم السرد في 6 ساعات، وحنين عبد الرحمن التي أتمته في 6 ساعات ونصف، ليقدما نموذجا  مميزا ضمن المشاركين في اليوم العالمي للسرد القرآني بمحافظة السويس.

وتواصل دار براعم الرحمة من خلال هذه الفعاليات دعم وتشجيع حفظة كتاب الله، وإقامة الأنشطة التي تجمع بين الحفظ والتلاوة والاحتفاء بالمتميزين، بما يعزز حضور القرآن الكريم في حياة الشباب والسيدات وأبناء المجتمع.

محافظة السويس حفظة القرآن الكريم السرد القرآنى دار براعم الرحمة السرد القرآني فى السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

هاري كين

تطورات ملف تجديد تعاقد هاري كين مع بايرن ميونخ

مروان عطية

مروان عطية يكشف كواليس مراقبة ميسي في كأس العالم للأندية

مروان عطية

مروان عطية: الإنتماء للأهلي شرف لأي لاعب وفرصة لكتابة التاريخ

بالصور

هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»

هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»
هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»
هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»

هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى آخر ظهور لها

هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها

بعد نجاح مسلسله.. 15 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج وبسنت شوقى

20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى
20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى
20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: متفوقون بلا كليات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

المزيد