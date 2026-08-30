عقوبة النصب على المواطنين باستخدام الدجل والشعوذة.. ماذا قال القانون؟

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم؛ من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني وقيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والترويج لنشاطه الإجرامي على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته “هاتف محمول (بفحصه تبين احتوائه دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي) – الأدوات المستخدمة في نشاطه الإجرامي”.

عقوبة الدجل والشعوذة في القانون

تندرج عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات.

ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو بدون مقابل.

ويُعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء حقيقة أو تخيلا.

ويُعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.

ويُعد أيضًا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس.

وفي جميع الأحوال، يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.