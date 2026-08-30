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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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انخفاض جديد بجميع البنوك.. سعر الدولار اليوم الأحد

سعر الدولار
سعر الدولار
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه  بنهاية التعاملات، حيث انخفض بنحو 25 قرشًا في البنوك ، وسط متابعة مستمرة لتحركات سوق الصرف ومستويات العملة الأمريكية أمام الجنيه.

وجاء هذا التراجع في ختام تعاملات اليوم، بعد تحركات شهدتها أسعار الدولار على مدار التعاملات، لتسجل العملة الأمريكية مستويات متفاوتة بين البنوك، وفقًا لأسعار الشراء والبيع المعلنة لدى كل بنك.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

سعر الدولار في بنك مصر 

وسجل الدولار في بنك مصر نحو 50.46 جنيه للشراء و50.56 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري 50.47 جنيه للشراء و50.57 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، سجل الدولار نحو 50.49 جنيه للشراء و50.59 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر المعلن من البنك المركزي المصري 50.45 جنيه للشراء و50.59 جنيه للبيع.

ويأتي تراجع سعر الدولار اليوم بالتزامن مع مؤشرات إيجابية تتعلق بتدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، إلى جانب النمو الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

سعر الدولار اليوم في البنوك 

استقرت أسعار العملة الأمريكية عند مستويات متفاوتة بين البنوك، وجاءت الأسعار المعلنة في ختام تعاملات الأحد 30 أغسطس 2026 على النحو التالي:

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك المركزي المصري50.45 جنيه50.59 جنيه
البنك الأهلي المصري50.47 جنيه50.57 جنيه
بنك مصر50.46 جنيه50.56 جنيه
البنك التجاري الدولي CIB50.49 جنيه50.59 جنيه
بنك البركة50.45 جنيه50.55 جنيه
المصرف المتحد50.47 جنيه50.57 جنيه
كريدي أجريكول50.43 جنيه50.53 جنيه
بنك الإسكندرية50.49 جنيه50.59 جنيه
بنك قناة السويس50.47 جنيه50.57 جنيه

وتوضح الأسعار أن هناك فروقًا محدودة بين أسعار الدولار من بنك إلى آخر، سواء على مستوى سعر الشراء أو سعر البيع، وفقًا لسياسة التسعير وحركة التعاملات.

سعر الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار 25 قرشًا بنهاية التعاملات

سجل سعر الدولار اليوم انخفاضًا بنحو 25 قرشًا بنهاية تعاملات الأحد، في تحرك يعكس استمرار متابعة سوق الصرف للتغيرات في مستويات السيولة بالنقد الأجنبي وحركة العرض والطلب.

ويعد سعر الدولار من أكثر أسعار العملات متابعة في مصر، نظرًا لتأثير العملة الأمريكية في تكلفة العديد من السلع والمنتجات المستوردة، فضلًا عن ارتباطها بحركة التجارة الخارجية والاستثمارات وتحويلات العاملين بالخارج.

ويختلف السعر المعلن من بنك إلى آخر بفروق محدودة، إلا أن الاتجاه العام في ختام تعاملات اليوم اتسم بالتراجع مقارنة بالمستويات السابقة.

سعر الدولار

البنك المركزي واحتياطي النقد الأجنبي

يتزامن تراجع الدولار خلال الفترة الأخيرة مع تحسن مؤشرات موارد النقد الأجنبي لدى مصر، وفي مقدمتها ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري.

وأعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026.

وبذلك بلغت الزيادة في صافي الاحتياطيات نحو 1.93 مليار دولار خلال شهر واحد، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا في مستويات السيولة بالنقد الأجنبي وقدرة القطاع المصرفي على توفير احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية.

ويعد احتياطي النقد الأجنبي أحد المؤشرات الرئيسية التي تتابعها الأسواق، نظرًا لدوره في دعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتوفير احتياجات الاستيراد، إلى جانب تعزيز الثقة في قدرة القطاع المصرفي على التعامل مع الطلب على العملات الأجنبية.

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع

وتدعم تحويلات المصريين العاملين بالخارج موارد النقد الأجنبي في مصر، بعدما سجلت نموًا ملحوظًا خلال السنة المالية 2025/2026.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية المذكورة، مسجلة زيادة قدرها 29.6% مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

ويمثل هذا النمو أحد مصادر تدفقات النقد الأجنبي المهمة للاقتصاد، خاصة أن التحويلات تدخل عبر القنوات المصرفية الرسمية وتساهم في زيادة المعروض من العملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.

وتأتي الزيادة في التحويلات بالتزامن مع تحسن مؤشرات الاحتياطيات الدولية، وهو ما يعكس نموًا في بعض مصادر النقد الأجنبي التي يعتمد عليها الاقتصاد .

سعر الدولار اليوم

أعلى وأقل سعر للدولار في البنوك

وبالنظر إلى الأسعار المعلنة في ختام التعاملات، سجل أعلى سعر لشراء الدولار نحو 50.49 جنيه في البنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية.

بينما سجل أقل سعر للشراء نحو 50.43 جنيه في بنك كريدي أجريكول.

وعلى مستوى البيع، بلغ أعلى سعر نحو 50.59 جنيه في البنك المركزي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية، بينما سجل أقل سعر للبيع نحو 50.53 جنيه في بنك كريدي أجريكول.

وتعكس هذه الفروق المحدودة اختلاف أسعار التداول بين البنوك، مع استمرار المنافسة على جذب التعاملات بالعملات الأجنبية.

توقعات حركة الدولار خلال الفترة المقبلة

تظل حركة سعر الدولار اليوم خلال الأيام المقبلة مرتبطة بتطورات سوق الصرف ومستويات العرض والطلب على العملة الأجنبية، إلى جانب تطورات موارد النقد الأجنبي لدى مصر.

ويمثل ارتفاع الاحتياطي النقدي وتحسن تحويلات المصريين بالخارج مؤشرين مهمين على زيادة موارد العملة الأجنبية، إلا أن السوق المصرفية تتأثر أيضًا بعوامل اقتصادية ومالية أخرى، محلية وعالمية.

ومن المنتظر أن تواصل البنوك تحديث أسعار الدولار وفق حركة التعاملات، وهو ما يجعل السعر قابلًا للتغير.

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