سعر الدولار اليوم في البنوك ومكاتب الصرافة 30 أغسطس 2026

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 30 أغسطس 2026، بشكل نسبي في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط ثبات ملحوظ في أسعار الصرف، وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 50.45 جنيه للشراء و50.59 جنيه للبيع، بينما جاءت أسعار العملة الأمريكية متقاربة في عدد من البنوك الكبرى.

وتحظى أسعار الدولار اليوم باهتمام واسع من المواطنين والمتعاملين في سوق الصرف، في ظل متابعة مستمرة لتحركات العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، ويقدم التقرير الآتي أسعار الدولار في عدد من البنوك ومكاتب الصرافة، وفق البيانات الواردة.

واقرأ أيضًا:

كم سعر الدولار اليوم في البنوك ومكاتب الصرافة؟

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.46 جنيه للشراء و50.56 جنيه للبيع، وهي الأسعار نفسها المسجلة في بنك مصر وبنك القاهرة.

كما استقر سعر الدولار في مكاتب الصرافة عند 50.45 جنيه للشراء و50.59 جنيه للبيع، وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري.

وتواصل «الأسبوع» تقديم أحدث أسعار العملات ضمن خدماتها الإخبارية اليومية، لمتابعة تطورات سوق الصرف لحظة بلحظة، مع عرض أسعار الشراء والبيع في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية.

ما سعر الدولار اليوم الأحد 30 أغسطس 2026؟

تشهد أسعار الدولار أهمية كبيرة لدى المتعاملين الراغبين في معرفة قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، سواء عند شراء الدولار أو بيعه، وتختلف الأسعار من بنك إلى آخر وفقًا للبيانات المعلنة لكل مؤسسة مصرفية.

وتوضح الأسعار الواردة أن سعر الدولار يتفاوت بصورة محدودة بين البنوك، إذ تختلف قيمة الشراء والبيع بحسب البنك، بينما جاءت أسعار عدد من البنوك الكبرى في مستويات متقاربة.

كم سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس؟

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.47 جنيه للشراء، و50.57 جنيه للبيع.

ويأتي سعر الدولار في بنك قناة السويس ضمن مستويات الأسعار المعلنة في عدد من البنوك، مع استمرار متابعة حركة العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 30 أغسطس 2026.

كم سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي؟

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.

ويعكس هذا السعر مستوى تداول الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، وفق البيانات الواردة عن أسعار العملة الأمريكية اليوم.

كم سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان؟

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 50.47 جنيه للشراء، و50.57 جنيه للبيع.

ويأتي السعر ضمن مستويات أسعار الدولار المعلنة في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع استمرار اهتمام المتعاملين بمعرفة سعر الشراء وسعر البيع بصورة يومية.

كم سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي؟

سجل سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع.

ويقدم سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي مستوى آخر من مستويات تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه، مع استمرار متابعة أسعار الصرف في البنوك المختلفة.

كم سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول؟

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.43 جنيه للشراء، و50.53 جنيه للبيع.

وتوضح هذه الأسعار استمرار وجود فروق محدودة بين أسعار شراء الدولار وأسعار بيعه في البنوك العاملة بالسوق المصرية، وهو ما يدفع المتعاملين إلى متابعة الأسعار المعلنة قبل تنفيذ عمليات تغيير العملات.

كم سعر الدولار في المصرف العربي الدولي؟

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدُّوَليّ 50.47 جنيه للشراء، و50.57 جنيه للبيع.

ويأتي سعر الدولار في المصرف العربي الدولي ضمن قائمة الأسعار المعلنة للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 30 أغسطس 2026، إلى جانب أسعار عدد من البنوك الأخرى.

كم سعر الدولار في المصرف المتحد؟

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد 50.47 جنيه للشراء، و50.57 جنيه للبيع.

ويستمر سعر الدولار في المصرف المتحد عند المستوى الوارد في بيانات أسعار الصرف، مع متابعة المواطنين والمتعاملين لحركة العملة الأمريكية في السوق المحلية.

كم سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي؟

سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

ويأتي سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستويات أعلى من الأسعار الواردة لعدد من البنوك الأخرى، وفق البيانات الخاصة بأسعار الشراء والبيع اليوم الأحد 30 أغسطس 2026.

ما أسعار الدولار اليوم في أبرز البنوك المصرية؟

توضح البيانات الواردة أن سعر الدولار في البنك المركزي المصري بلغ 50.45 جنيه للشراء و50.59 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 50.46 جنيه للشراء و50.56 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر وبنك القاهرة الأسعار نفسها.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.47 جنيه للشراء و50.57 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع، وسجل في بنك التعمير والإسكان 50.47 جنيه للشراء و50.57 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع، وسجل في بنك كريدي أجريكول 50.43 جنيه للشراء و50.53 جنيه للبيع، بينما بلغ في المصرف العربي الدُّوَليّ والمصرف المتحد 50.47 جنيه للشراء و50.57 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع، ليكون هذا السعر ضمن مستويات الأسعار الواردة في بيانات اليوم.

هل يختلف سعر الدولار بين البنوك ومكاتب الصرافة؟

تظهر البيانات الواردة وجود فروق في أسعار الدولار بين البنوك ومكاتب الصرافة، إذ بلغ سعر العملة الأمريكية في مكاتب الصرافة 50.45 جنيه للشراء و50.59 جنيه للبيع، وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري.

وفي البنوك، تراوحت الأسعار الواردة بين مستويات مختلفة للشراء والبيع، إذ سجل البنك التجاري الدولي 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع، بينما سجل بنك أبو ظبي الإسلامي 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع.

ما أهمية متابعة سعر الدولار اليوم؟

تأتي متابعة سعر الدولار اليوم ضمن أبرز الموضوعات التي تحظى باهتمام المتعاملين في سوق الصرف، إذ يبحث المواطنون بصورة مستمرة عن أسعار الشراء والبيع في البنوك ومكاتب الصرافة، خاصة مع اختلاف مستويات الأسعار بين مؤسسة مصرفية وأخرى.

وتساعد متابعة سعر الدولار المعلن في معرفة قيمة العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في وقت إجراء عملية الشراء أو البيع، مع ضرورة الانتباه إلى أن أسعار الصرف ترتبط بالأسعار المعلنة من كل بنك.

ويظل سعر الدولار اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 من أبرز مؤشرات سوق الصرف التي يترقبها المتعاملون، في ظل متابعة مستمرة لمستويات العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، مع عرض أسعار الشراء والبيع وفق البيانات الواردة عن البنوك ومكاتب الصرافة.