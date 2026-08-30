قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناميبيا تمضي قدمًا في مشروع لاستخراج الفوسفات من أعماق البحار
خالد هاشم: 9.4 مليار دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال 2025.. والأسمدة تستحوذ على الثلث
الإسكندرية: الرايات الحمراء ترفرف على الشواطئ ونزول البحر ممنوع| تفاصيل
دجل وشعوذة.. القبض على شخص نصب على مواطنين بزعم علاجهم روحانيا
سقوط عصابة تزوير العملات المحلية
الهلال ينهي تعاقده مع كريم بنزيما بالتراضي.. واللاعب يقترب من الاعتزال
سعر الذهب في مصر الآن وعيار 21 يسجل 6280 جنيها| تفاصيل
يبدأ من 2000 جنيه وأقساط على 20 سنة.. تفاصيل مشروع الإيجار الجديد للإسكان الاجتماعي
قرارات رادعة للجنة المسابقات باتحاد الكرة بعد أحداث دوري القسم الثاني (أ)
بعد المقترح الأمريكي.. المركزي يوضح التدابير الخاصة بفروع بنك مصر في الإمارات
خلال اجتماع الأعلى للجامعات.. توجيهات مهمة من وزير التعليم العالي قبل العام الدراسي الجديد
هل احتفل الصحابة بالمولد بعد موت النبي؟ دار الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم في البنوك ومكاتب الصرافة 30 أغسطس 2026

الأخضر بكام؟ سعر الدولار اليوم الأحد 30 أغسطس 2026
الأخضر بكام؟ سعر الدولار اليوم الأحد 30 أغسطس 2026
عبد الفتاح تركي

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 30 أغسطس 2026، بشكل نسبي في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط ثبات ملحوظ في أسعار الصرف، وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 50.45 جنيه للشراء و50.59 جنيه للبيع، بينما جاءت أسعار العملة الأمريكية متقاربة في عدد من البنوك الكبرى.

وتحظى أسعار الدولار اليوم باهتمام واسع من المواطنين والمتعاملين في سوق الصرف، في ظل متابعة مستمرة لتحركات العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، ويقدم التقرير الآتي أسعار الدولار في عدد من البنوك ومكاتب الصرافة، وفق البيانات الواردة.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

كم سعر الدولار اليوم في البنوك ومكاتب الصرافة؟

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.46 جنيه للشراء و50.56 جنيه للبيع، وهي الأسعار نفسها المسجلة في بنك مصر وبنك القاهرة.

كما استقر سعر الدولار في مكاتب الصرافة عند 50.45 جنيه للشراء و50.59 جنيه للبيع، وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري.

وتواصل «الأسبوع» تقديم أحدث أسعار العملات ضمن خدماتها الإخبارية اليومية، لمتابعة تطورات سوق الصرف لحظة بلحظة، مع عرض أسعار الشراء والبيع في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية.

ما سعر الدولار اليوم الأحد 30 أغسطس 2026؟

تشهد أسعار الدولار أهمية كبيرة لدى المتعاملين الراغبين في معرفة قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، سواء عند شراء الدولار أو بيعه، وتختلف الأسعار من بنك إلى آخر وفقًا للبيانات المعلنة لكل مؤسسة مصرفية.

وتوضح الأسعار الواردة أن سعر الدولار يتفاوت بصورة محدودة بين البنوك، إذ تختلف قيمة الشراء والبيع بحسب البنك، بينما جاءت أسعار عدد من البنوك الكبرى في مستويات متقاربة.

كم سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس؟

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.47 جنيه للشراء، و50.57 جنيه للبيع.

ويأتي سعر الدولار في بنك قناة السويس ضمن مستويات الأسعار المعلنة في عدد من البنوك، مع استمرار متابعة حركة العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 30 أغسطس 2026.

كم سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي؟

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.

ويعكس هذا السعر مستوى تداول الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، وفق البيانات الواردة عن أسعار العملة الأمريكية اليوم.

سعر الدولار اليوم

كم سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان؟

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 50.47 جنيه للشراء، و50.57 جنيه للبيع.

ويأتي السعر ضمن مستويات أسعار الدولار المعلنة في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع استمرار اهتمام المتعاملين بمعرفة سعر الشراء وسعر البيع بصورة يومية.

كم سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي؟

سجل سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع.

ويقدم سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي مستوى آخر من مستويات تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه، مع استمرار متابعة أسعار الصرف في البنوك المختلفة.

كم سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول؟

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.43 جنيه للشراء، و50.53 جنيه للبيع.

وتوضح هذه الأسعار استمرار وجود فروق محدودة بين أسعار شراء الدولار وأسعار بيعه في البنوك العاملة بالسوق المصرية، وهو ما يدفع المتعاملين إلى متابعة الأسعار المعلنة قبل تنفيذ عمليات تغيير العملات.

كم سعر الدولار في المصرف العربي الدولي؟

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدُّوَليّ 50.47 جنيه للشراء، و50.57 جنيه للبيع.

ويأتي سعر الدولار في المصرف العربي الدولي ضمن قائمة الأسعار المعلنة للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 30 أغسطس 2026، إلى جانب أسعار عدد من البنوك الأخرى.

سعر الدولار

كم سعر الدولار في المصرف المتحد؟

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد 50.47 جنيه للشراء، و50.57 جنيه للبيع.

ويستمر سعر الدولار في المصرف المتحد عند المستوى الوارد في بيانات أسعار الصرف، مع متابعة المواطنين والمتعاملين لحركة العملة الأمريكية في السوق المحلية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

كم سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي؟

سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

ويأتي سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستويات أعلى من الأسعار الواردة لعدد من البنوك الأخرى، وفق البيانات الخاصة بأسعار الشراء والبيع اليوم الأحد 30 أغسطس 2026.

ما أسعار الدولار اليوم في أبرز البنوك المصرية؟

توضح البيانات الواردة أن سعر الدولار في البنك المركزي المصري بلغ 50.45 جنيه للشراء و50.59 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 50.46 جنيه للشراء و50.56 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر وبنك القاهرة الأسعار نفسها.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.47 جنيه للشراء و50.57 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع، وسجل في بنك التعمير والإسكان 50.47 جنيه للشراء و50.57 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع، وسجل في بنك كريدي أجريكول 50.43 جنيه للشراء و50.53 جنيه للبيع، بينما بلغ في المصرف العربي الدُّوَليّ والمصرف المتحد 50.47 جنيه للشراء و50.57 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع، ليكون هذا السعر ضمن مستويات الأسعار الواردة في بيانات اليوم.

سعر الدولار في مصر

هل يختلف سعر الدولار بين البنوك ومكاتب الصرافة؟

تظهر البيانات الواردة وجود فروق في أسعار الدولار بين البنوك ومكاتب الصرافة، إذ بلغ سعر العملة الأمريكية في مكاتب الصرافة 50.45 جنيه للشراء و50.59 جنيه للبيع، وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري.

وفي البنوك، تراوحت الأسعار الواردة بين مستويات مختلفة للشراء والبيع، إذ سجل البنك التجاري الدولي 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع، بينما سجل بنك أبو ظبي الإسلامي 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع.

ما أهمية متابعة سعر الدولار اليوم؟

تأتي متابعة سعر الدولار اليوم ضمن أبرز الموضوعات التي تحظى باهتمام المتعاملين في سوق الصرف، إذ يبحث المواطنون بصورة مستمرة عن أسعار الشراء والبيع في البنوك ومكاتب الصرافة، خاصة مع اختلاف مستويات الأسعار بين مؤسسة مصرفية وأخرى.

وتساعد متابعة سعر الدولار المعلن في معرفة قيمة العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في وقت إجراء عملية الشراء أو البيع، مع ضرورة الانتباه إلى أن أسعار الصرف ترتبط بالأسعار المعلنة من كل بنك.

سعر الدولار اليوم

ويظل سعر الدولار اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 من أبرز مؤشرات سوق الصرف التي يترقبها المتعاملون، في ظل متابعة مستمرة لمستويات العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، مع عرض أسعار الشراء والبيع وفق البيانات الواردة عن البنوك ومكاتب الصرافة.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنوك سعر الدولار اليوم الأحد سعر الدولار في البنك الأهلي سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في مكاتب الصرافة الدولار اليوم 30 أغسطس 2026 سعر الدولار اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري سعر الدولار اليوم في مكاتب الصرافة سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان سعر الدولار اليوم في بنك البركة الإسلامي سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي الدولار بكام اليوم في البنوك الأخضر بكام اليوم مقابل الجنيه المصري أسعار الدولار شراء وبيع اليوم في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

أصوات عذبة تتألق في مبادرة السرد القرآنى بالوادي الجديد..صور

افتتاح حضانات مستشفى الصدر بقنا

افتتاح وحدة حضانات جديدة بمستشفى صدر قنا

محافظ المنيا خلال اللقاء

محافظ المنيا يبحث زيادة كميات المخلفات الصلبة الموردة لمصنع التدوير بملوى

بالصور

هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»

هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»
هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»
هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»

هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى آخر ظهور لها

هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها

بعد نجاح مسلسله.. 15 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج وبسنت شوقى

20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى
20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى
20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: متفوقون بلا كليات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

المزيد