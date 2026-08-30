سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 30 أغسطس 2026

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد هدوءا نسبيا بمستهل التعاملات في البنوك.

سعر الدولار اليوم

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار 50.39 جنيه للشراء و50.49 جنيه للبيع، يليه بنك HSBC عند 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الأحد 30-8-2026، ضمن نشرته الخدمية.

وبلغ سعر الدولار في الأهلي الكويتي، وبنك نكست، وقناة السويس نحو 50.19 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي المصري وبنك مصر

ووصل سعر الدولار في والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر إلى 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وسجل التنمية الصناعية نحو 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

فيما بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي CIB، والمصرف المتحد، والمصري الخليجي، وبنك فيصل الإسلامي، وميد بنك، والعربي الأفريقي الدولي نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وفي بنوك :" البركة، والمصرف العربي الدولي، والتعمير والإسكان، وبيت التمويل الكويتي، والعقاري المصري العربي، وأبوظبي الأول مصر" سجل 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار في كريدي أجريكول 50.12 جنيه للشراء و50.22 جنيه للبيع.