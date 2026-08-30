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ميسي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الأمريكي بعد سوبر هاترك مونتريال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الأمريكي بعد سوبر هاترك مونتريال

ميسي
ميسي
عبدالله هشام

نجح ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي في قيادة فريقه لفوز كاسح على منافسه مونتريال بنتيجة 7-1 ضمن منافسات بطولة الدوري الأمريكي.

وسجل ميسي 4 أهداف “سوبر هاتريك” لصالح فريقه بجانب صناعة هدف أخر ليقود الفريق لانتصار مهم في مشوار البطولة.

وتصدر ميسي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الأمريكي بعد نجاحه في تسجيل سوبر هاتريك أمام مونتريال.

ووصل ميسي للهدف رقم 18 في مشواره خلال الموسم الحالي من بطولة الدوري الأمريكي بفارق هدفين عن أقرب منافسه بيتر موسى صاحب الـ 16 هدف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الأمريكي كالتالي : 

ليونيل ميسي (إنتر ميامي): 18 هدفاً.

بيتر موسى (نادي دالاس): 16 هدفاً.

نيكولاس ميركاو (نيويورك سيتي): 14 هدفاً.

هوجو كيوبيرس (شيكاغو فاير): 13 هدفاً.

أهداف إنتر ميامي أمام مونتريال

بداية الحفلة التهديفية كانت عند كاسيميرو حيث نجح في تسجيل أول أهداف إنتر ميامي في الدقيقة 20 بضربة رأس مستغلا ركلة ركنية نفذها تيلاسكو سيجوفيا.

وتعادل مونتريال في الدقيقة 37 عن طريق فابيان هيربرز قبل أن يتدخل ميسي ويعيد التقدم من جديد لإنتر ميامي في الدقيقة 40 من ركلة حرة

وعاد ميسي وسجل الهدف الثالث للفريق الأمريكي والثاني شخصيا في الدقيقة 52 وبعدها صنع الهدف الرابع للويس سواريز في الدقيقة 80 من عمر المباراة

وأضاف ميسي “ الهاتريك” والهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 83 وسجل ألكسندر شو، الهدف السادس لإنتر ميامي في الدقيقة 89 من عمر المباراة

قبل أن يسجل ميسي هدف سابع لإنتر ميامي وسوبر هاتريك شخصي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة حرة، ليرتفع رصيد إنتر ميامي للنقطة 42 جمعها من 22 مباراة.

إنتر ميامي ميسي الدوري الأمريكي ليونيل ميسي إنتر ميامي ضد مونتريال

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