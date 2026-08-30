أحمد علي الحجار: فوجئت بتواصل أنغام معايا.. وعمري ما هبقى نسخة من والدي|فيديو

كشف الفنان أحمد علي الحجار تفاصيل تجربته مع إعادة تقديم الأغاني الشهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال غناء «Covers»، موضحًا أن هذه التجربة جاءت بعد سنوات من الابتعاد عن الغناء والتركيز على دراسة عدد من المجالات المرتبطة بصناعة الموسيقى.

وقال أحمد علي الحجار خلال لقائه في بودكاست Boom Shoot المذاع على قناة صدى البلد، تقديم المذيعة تقى الجيزاوي، إنه قضى سنوات في دراسة الهندسة الصوتية والتوزيع والإنتاج وغيرها من التفاصيل المتعلقة بصناعة الموسيقى، رغبة منه في فهم ما يحدث خلف الكواليس قبل العودة إلى الغناء.

وأوضح أنه بعد هذه الفترة راودته فكرة تقديم أغنيات «Covers» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت أغنية «نظرة وابتسامة» للفنانة سيمون من أوائل الأعمال التي لاقت انتشارًا كبيرًا بصوته وطريقته الخاصة.

وأشار إلى أن سيمون تواصلت معه بعد سماع الأغنية، وأبدت سعادتها بإعادة تقديمها بشكل مختلف، مؤكدًا أن تفاعلها معه كان من الأمور التي أسعدته كثيرًا.

كما كشف أحمد علي الحجار عن تواصل الفنان محمد محيي معه بعد تقديم أغنيته «ودا مين»، موضحًا أن محيي تحدث معه وأشاد بما قدمه، وهو ما أسعده بشكل خاص، نظرًا لمكانته الفنية الكبيرة والبصمة التي تركها في أعماله، إلى جانب ما يتمتع به من تواضع.

وتحدث كذلك عن موقف الفنانة أنغام من إعادة تقديم أغنيتها «راحت ليالي»، موضحًا أنها كتبت تعليقًا مطولًا على الـ«Cover» وتواصلت معه، مؤكدًا أن تفاعلها معه كان مفاجأة سعيدة بالنسبة له.

أحمد علي الحجار يرد على تعليقات المقارنة بوالده

وعلى جانب آخر، تحدث أحمد علي الحجار عن التعليقات التي تعرض لها منذ بداية تقديم الـ«Covers»، خاصة التعليقات التي تقارنه بوالده الفنان علي الحجار، ومن بينها: «ده ييجي في أبوه إيه؟».

وأكد أنه أصبح متصالحًا مع فكرة أن والده فنان كبير وله مكانته وتاريخه، لكنه في الوقت نفسه شخص مختلف وله تجربته الخاصة، مشددًا على أنه لا يسعى لأن يكون نسخة من والده.

وأوضح أن والده لم يكن ناقدًا قاسيًا لأعماله، لافتًا إلى أن علي الحجار كان يبدي أحيانًا ملاحظاته حول اختيار الموضوعات والكلمات، بحكم خبرته الطويلة في الغناء وتعاونه مع كبار الشعراء والملحنين.

وأضاف أن والده مؤمن بموهبته بشكل خاص في مجال التلحين، مشيرًا إلى أنه بدأ في تلحين أعمال لنفسه منذ أن كان في السادسة عشرة من عمره.

أحمد علي الحجار: والدي مساعدنيش فى بداياتي

وكشف الفنان أحمد علي الحجار عن تفاصيل بداياته فى عالم الغناء ، موضحًا أنه تعمد الاعتماد على نفسه بعيدًا عن اسم والده الفنان الكبير علي الحجار، مؤكدًا أن ابتعاده عن طلب المساعدة منه كان قرارًا شخصيًا منه وليس بسبب رفض والده دعمه.

وقال أحمد علي الحجار إنه كان حريصًا منذ البداية على خوض تجربته الفنية بنفسه، مشيرًا إلى أن أقرب تعاون جمعه بوالده في بداياته كان من خلال عرض مسرحي، لكنه لم يكن بمثابة مساعدة فنية مباشرة ، معلقا: «أنا اللي كنت طالب ده، مش عشان هو مش عايز يعمل ده».