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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فستان كب .. ركين سعد بإطلالة وسعر صادم يثير الجدل

ركين سعد
ركين سعد
ريهام قدري

شاركت الفنانة ركين سعد جمهورها أحدث ظهور لها، ونشرت مجموعة من الصور الجديدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة ولافتة، خطفت بها الأنظار بتفاصيل الفستان الذي اختارته لهذه المناسبة.

تفاصيل إطلالة ركين سعد 

 

وظهرت ركين سعد بفستان من تصميم العلامة التجارية Nafsika Skourti، حيث اختارت تصميما يجمع بين الطابع العصري والتفاصيل الفاخرة، ليمنحها إطلالة أنيقة ومميزة.

وجاء الفستان بتصميم كورسيه بدون حمالات، مع تصميم بيبلوم يبرز منطقة الخصر، فيما صنع من قماش جيرسي متقزح الألوان، وهو ما منح التصميم مظهرا لامعا ومتغيرا مع الإضاءة والحركة.

واعتمد تصميم الفستان على تفاصيل دقيقة عند منطقة الصدر، إلى جانب أشرطة مخملية سوداء جاءت بشكل معقود ومزينة بقطع من الكريستال، لتضيف لمسة فخمة إلى الإطلالة وتمنح التصميم مزيدا من التميز.

وحرصت ركين سعد على الظهور بتنسيق هادئ يبرز تفاصيل الفستان، دون الاعتماد على الكثير من الإكسسوارات، لتظل إطلالتها وتصميم الفستان هما العنصر الأبرز في الصور التي شاركتها مع متابعيها.

وتفاعل جمهور ركين سعد مع الصور الجديدة، حيث حظيت إطلالتها بإعجاب عدد كبير من المتابعين، الذين أشادوا باختيارها للتصميم وببساطة تنسيقها.

ويبلغ سعر الفستان، وفقا للسعر المعلن للتصميم، نحو 640 دولارا، وهو ما يعادل حوالي 32 ألف جنيه مصري، ليأتي ضمن الإطلالات ذات الأسعار المرتفعة التي تظهر بها النجمات في المناسبات وجلسات التصوير.

وتواصل ركين سعد خلال الفترة الأخيرة الظهور بإطلالات متنوعة تجمع بين الأناقة والبساطة، مع اختيار تصميمات تحمل تفاصيل مختلفة ولافتة، وهو ما يجعل إطلالاتها محل اهتمام متابعيها ومحبي الموضة.

ركين سعد فستان ركين سعد إطلالة ركين سعد

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