مصرع شخص وإصابة 8 في حادث انقلاب تاكسي بمرسى مطروح



لقي شخص مصرعه، وأصيب 8 آخرون، في حادث دهس مروع وقع بشارع الجلاء داخل مدينة مرسى مطروح، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

بلاغ بالحادث

وتلقت الأجهزة المعنية إخطارًا بوقوع حادث تصادم ودهس بشارع الجلاء، بعدما اصطدمت سيارة أجرة «تاكسي» بعدد من الأشخاص أثناء سيرها بالشارع، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

انقلبت سيارة التاكسي في موقع الحادث، لتسفر الواقعة عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين بإصابات متنوعة.

ودفعت الأجهزة المعنية بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

