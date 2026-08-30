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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم.. استمرار انخفاض الحرارة مصحوبة برياح وأمواج البحر تظل مضطربة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن مستجدات حالة الطقس اليوم في مصر، مشيرة إلى تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى متوقعة تبلغ 35 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم في مصر

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يظل مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار رطب نهاراً على أغلب مناطق الجمهورية، بينما يستمر شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض المناطق من السواحل الشمالية، تشمل: (مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، والدقهلية).

استمرار التحذيرات من ارتفاع الأمواج

وقالت إن سرعة الرياح على تلك السواحل تتراوح بين 30 إلى 45 كم/ساعة، مما يتسبب في ارتفاع الأمواج لتتراوح بين 2 إلى 3 أمتار.

أما عن نشاط الرياح، فإنه تنشط الرياح خلال الطقس اليوم على أغلب الأنحاء بسرعات تتراوح بين 30 إلى 35 كم/ساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة في بعض المناطق، خاصة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، ومناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

كما تتكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

تحذيرات لقائدي المركبات ومرتادي الشواطئ

أشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تتراوح حول 20% تقريباً على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء على فترات متقطعة.

ناشدت هيئة الأرصاد، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية والأتربة المثارة، الالتزام بتعليمات السلامة على الشواطئ، والابتعاد عن المناطق الخطرة أثناء فترة اضطراب الملاحة البحرية.

الطقس اليوم درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم هيئة الأرصاد

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