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خسائر أولية 3 ملايين جنيه.. السيطرة على نيران حريق هائل بمزرعة دواجن في المحلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خسائر أولية 3 ملايين جنيه.. السيطرة على نيران حريق هائل بمزرعة دواجن في المحلة

حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة
الغربية أحمد علي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من الدفع ب3 سيارات مطافىء لإخماد نيران حريق هائل بمزرعة دواجن إثر ماس كهربائي مفاجىء بعزبة الجمل بقرية بشبيش مما أسفر عن خسائر أولية نحو 3 مليون جنيه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحريق 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران بمزرعة دواجن بنطاق عزبة الجمل بدائرة مركز شرطة المحلة.


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته ظ
كما تم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية مدعومة ب3 سيارات مطافىء وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية مما تسبب في تكبد خسائر مالية أولية تصل إلي 3 مليون جنيه .

تحرك أمني عاجل 


وأفاد شهود عيان من أهالي عزبة الجمل أن سبب الحريق ماس كهربائي ناتج عن كابل ضغط عال علي حد قولهم .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

اخبار محافظة الغربية مزرعة دواجن ردع مخالفين ماس كهربائي المحلة

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