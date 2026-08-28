مقدم صفقة محمود صلاح يشعل أزمة بين الأهلي وغزل المحلة.. ماذا يحدث؟

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، خلال تصريحاتها ببرنامج «ملعب ON»، آخر تطورات أزمة صفقة انتقال محمود صلاح من غزل المحلة إلى النادي الأهلي، بعد الحديث عن وجود بند للسرية في عقد الصفقة والإفصاح عن قيمتها المالية.

وقالت ريهام حمدي: «بند السرية في صفقة محمود صلاح اللي انفردت فيها طبعًا بالأرقام وغزل المحلة، مفيش عقوبات تخص بند الإفصاح ده، هو بند محطوط في العقد إن ما يتمش الإفصاح عن البيانات الخاصة بالصفقة والتفاصيل المادية للصفقة، مفيش رقم معين يدفعه المحلة لو تم الإفصاح عن الصفقة».

وأضافت: «علشان كده المحلة شايف إن مفيش أزمة في القصة».

وأوضحت الناقدة الرياضية أن النادي الأهلي كان لديه شيك أول مستحق السداد يوم 20 من الشهر الجاري، قائلة: «الأهلي كان بعت خطاب لإدارة غزل المحلة إن عايزين نقعد علشان نشوف الخساير اللي النادي اتعرض ليها نتيجة الإفصاح عن القيمة المالية للصفقة».

وتابعت: «مقعدوش لحد دلوقت، النادي الأهلي قال هأخر الشيك لحد ما نقعد، نادي المحلة رفض».

وأشارت ريهام حمدي إلى أن إدارة غزل المحلة منحت الأهلي مهلة جديدة لسداد المستحقات، موضحة: «بعد كده ادى الأهلي مهلة 4 أيام وبرضو النادي الأهلي مقدمش الشيك، وإدارة المحلة تواصلت مع الأهلي وادتهم مدة ليوم الأحد».

واختتمت: «فالمفروض الأهلي يدفع مقدم التعاقد، وهنستنى لسه ليوم الأحد نشوف إيه هيحصل ونتابع مع بعض الحلقة الجاية إن شاء الله».