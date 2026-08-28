الكرملين: لا خطط لإجراء اتصال بين بوتين وترامب.. والعملية التفاوضية بشأن أوكرانيا مُعلّقة

أعلن الكرملين اليوم الجمعة عدم وجود أي خطط حالية لإجراء محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وتعطيل مسار التسوية السلمية.

بيسكوف: لا اتصالات مع واشنطن حالياً

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إحاطة صحفية بأنه "لا توجد أي خطط حالياً" لإجراء اتصال بين بوتين وترامب.

وأضاف أن الرئيس الروسي سيجري عدداً من اللقاءات الثنائية المهمة على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقررة في بيشكيك، مشيراً إلى أن جدول بوتين يتضمن أيضاً لقاءً مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو غداً، وخطاباً بمناسبة "يوم المعرفة" في الأول من سبتمبر.

موسكو: نواصل تدمير البنية العسكرية لنظام كييف



وأكد بيسكوف أن القوات المسلحة الروسية "تواصل بشكل منهجي وهادف" تدمير البنية التحتية العسكرية وشبه العسكرية لنظام كييف.

وقال: "الضربات على كييف مستمرة وتأتي في الوقت المناسب. وهي تساعد مقاتلينا على الجبهة في تنفيذ المهام الموكلة إليهم"، مشدداً على أن التقدم على خطوط القتال "واضح وتداعياته يدركها المختصون تماماً".

العملية التفاوضية متوقفة وكييف "لا تريد حلاً سلمياً"

وأوضح المتحدث أن "مسألة مفاوضات السلام معلقة حالياً ولا توجد أفكار جديدة في هذا السياق"، متهماً أوكرانيا بأنها "لا ترغب بحل النزاع سلمياً" و"على دراية تامة بمطالب روسيا لإنهاء الصراع".

وتابع: "لذلك نواصل ضمان هذه الديناميكية الإيجابية على الجبهة. والعملية مستمرة".

الخارجية الروسية ترفض الهدنة المؤقتة



من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية رفض موسكو أي هدنة مؤقتة مع أوكرانيا، مؤكدة أنها تسعى إلى "تسوية شاملة" تعالج الأسباب "الجذرية" للصراع.

بوتين: محاولة هزيمة روسيا خلال 40 يوماً "مغامرة غربية"



وكان الرئيس بوتين وصف في تصريحات سابقة محاولة هزيمة روسيا في غضون 40 يوماً بأنها "مغامرة من جانب كييف والقائمين عليها من الغرب".

وأكد أن الضربات الروسية على المنشآت الأوكرانية "تنعكس بشكل مباشر وإيجابي على سير العمليات العسكرية"، وتعمل على "تعطيل قدرة شركات الصناعات الدفاعية في أوكرانيا على تطوير أسلحتها".