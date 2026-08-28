قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الإيرانية: عملية الإقصاء الاقتصادي جريمة دولية ضد الإنسانية
في خطبة الجمعة.. خطيب المسجد الحرام يبرز فضل العلماء وأمانة التربية
مصر تحتفي بذكرى المولد النبوي في احتفالات رسمية بالمحافظات.. صور
الكرملين: لا خطط لإجراء اتصال بين بوتين وترامب.. والعملية التفاوضية بشأن أوكرانيا مُعلّقة
صفقة بـ 2 مليار جنيه.. الداخلية تحبط محاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر الكبتاجون
روسيا تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال أسبوع
طالبة عين شمس تحصد المركز الأول عالميًا في المسابقة الدولية لجسر اللغة الصينية
مش عايزة تديهم فلوس.. القبض على شخصين تعديا على والدتهما بالضرب بالسيدة زينب
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. وتحذر من أمواج 4 أمتار وشبورة كثيفة
من عائلة واحدة.. 4 شهداء فلسطينيين وإصابة آخر في غارات وإطلاق نار إسرائيلي بغزة
ربنا نجاهم من الموت ..إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق "القاهرة - طنطا" إثر السرعة الزائدة..صور
هيئة إدارة الكوارث في نيبال: ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات إلى 538 شخصا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين: لا خطط لإجراء اتصال بين بوتين وترامب.. والعملية التفاوضية بشأن أوكرانيا مُعلّقة

الكرملين
الكرملين
خاطر عبادة

أعلن الكرملين اليوم الجمعة عدم وجود أي خطط حالية لإجراء محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وتعطيل مسار التسوية السلمية.

بيسكوف: لا اتصالات مع واشنطن حالياً

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إحاطة صحفية بأنه "لا توجد أي خطط حالياً" لإجراء اتصال بين بوتين وترامب.
وأضاف أن الرئيس الروسي سيجري عدداً من اللقاءات الثنائية المهمة على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقررة في بيشكيك، مشيراً إلى أن جدول بوتين يتضمن أيضاً لقاءً مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو غداً، وخطاباً بمناسبة "يوم المعرفة" في الأول من سبتمبر.

 

موسكو: نواصل تدمير البنية العسكرية لنظام كييف


وأكد بيسكوف أن القوات المسلحة الروسية "تواصل بشكل منهجي وهادف" تدمير البنية التحتية العسكرية وشبه العسكرية لنظام كييف.
وقال: "الضربات على كييف مستمرة وتأتي في الوقت المناسب. وهي تساعد مقاتلينا على الجبهة في تنفيذ المهام الموكلة إليهم"، مشدداً على أن التقدم على خطوط القتال "واضح وتداعياته يدركها المختصون تماماً".

العملية التفاوضية متوقفة وكييف "لا تريد حلاً سلمياً"
وأوضح المتحدث أن "مسألة مفاوضات السلام معلقة حالياً ولا توجد أفكار جديدة في هذا السياق"، متهماً أوكرانيا بأنها "لا ترغب بحل النزاع سلمياً" و"على دراية تامة بمطالب روسيا لإنهاء الصراع".
وتابع: "لذلك نواصل ضمان هذه الديناميكية الإيجابية على الجبهة. والعملية مستمرة".

 

الخارجية الروسية ترفض الهدنة المؤقتة


من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية رفض موسكو أي هدنة مؤقتة مع أوكرانيا، مؤكدة أنها تسعى إلى "تسوية شاملة" تعالج الأسباب "الجذرية" للصراع.

 

بوتين: محاولة هزيمة روسيا خلال 40 يوماً "مغامرة غربية"


وكان الرئيس بوتين وصف في تصريحات سابقة محاولة هزيمة روسيا في غضون 40 يوماً بأنها "مغامرة من جانب كييف والقائمين عليها من الغرب".

وأكد أن الضربات الروسية على المنشآت الأوكرانية "تنعكس بشكل مباشر وإيجابي على سير العمليات العسكرية"، وتعمل على "تعطيل قدرة شركات الصناعات الدفاعية في أوكرانيا على تطوير أسلحتها".

الكرملين بوتين وترامب روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علي جمعة

علي جمعة: الصلاة النارية لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

من الأقصر.. شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

أحمد شريف

إعلامية: أحمد شريف يشعر بحالة من عدم الارتياح

الزمالك

على طريقة كهربا.. لماذا يؤجل الزمالك شكوى بيزيرا إلى الفيفا؟

ترشيحاتنا

ماريان خوري

انتهاء صلاة الجنازة على نبيل الشاذلي زوج ماريان خوري بمسجد عمر مكرم| فيديو

شمس البارودي

شمس البارودي تفتح ألبوم الذكريات.. صورة نادرة مع ابنتها ناريمان

ماريان خوري

الإثنين.. عزاء زوج ماريان خوري نبيل الشاذلي بمسجد عمر مكرم

بالصور

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد