صفقة بـ 2 مليار جنيه.. الداخلية تحبط محاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر الكبتاجون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية لجالبى المواد والأقراص المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع ، والحيلولة دون إتخاذ البلاد معبراً لتلك السموم للدول الأخرى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية قيام (تشكيل عصابى شديد الخطورة) بجلب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول.





عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة وضبطهم .. وضبط بحوزتهم (1,6 مليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون المخدر ).

وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة بالدولة المستهدفة بأكثر من (2 مليار جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





