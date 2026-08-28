القبض على 4 أشخاص يمارسون أعمال التسول بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من إفتراش عدد من الأشخاص مكان أسفل أحد الكبارى الكائنة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.





بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص "الظاهرين بمقطع الفيديو" (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظة القليوبية) ، وبمواجهتهم إعترفوا بأنهم الظاهرين بمقطع الفيديو وتواجدهم بالمكان المشار إليه للمبيت عقب قيامهم بممارسة أعمال التسول وإستجداء المارة وجمع الخردة بالمنطقة المشار إليها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





