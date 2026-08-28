مش عايزة تديهم فلوس.. القبض على شخصين تعديا على والدتهما بالضرب بالسيدة زينب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام شقيقان بالتعدى على والدتهما بالضرب بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) ، وبسؤالها قررت بتضررها من نجليها لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والضرب بتاريخ 27 / الجارى أثناء تواجدهم بالمنزل لرفضها إعطائهما مبالغ مالية .





أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة نجلى السيدة المذكورة "الظاهرين بمقطع الفيديو" (جزار، وشقيقه – مقيمان بدائرة القسم) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .