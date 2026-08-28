من عائلة واحدة.. 4 شهداء فلسطينيين وإصابة آخر في غارات وإطلاق نار إسرائيلي بغزة

قال بشير جبر مراسل «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، إن 4 فلسطينيين من عائلة واحدة استشهدوا إثر غارة إسرائيلية استهدفتهم أثناء ممارستهم أعمال الزراعة داخل أراضيهم في بلدة القرارة شمال محافظة خان يونس، موضحًا أن طائرة مسيرة استهدفتهم بصاروخين، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم على الفور، ونُقلت جثامينهم إلى مستشفى شهداء ناصر في خان يونس.

وأضاف المراسل أن الآليات العسكرية الإسرائيلية الموجودة في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة واصلت إطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الفلسطينيين في المناطق المحاذية لها، مشيرًا إلى إصابة فلسطيني صباح اليوم شرق بلدة دير البلح، ونقله إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج.

وأوضح بشير جبر أن حيّي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة شهدا قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا فجر اليوم، بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها ونيرانها باتجاه المناطق الساحلية الغربية والشمالية للمدينة، ما أدى إلى استهداف مراكب الصيادين الراسية في المنطقة.

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية» استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، عبر الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار من الزوارق الحربية والآليات العسكرية المنتشرة في المناطق الصفراء، مشيرًا إلى أن الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية تواصل التحليق في أجواء القطاع.

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