منتخب مصر للبوتشيا يحقق فوزه الثاني في منافسات بطولة العالم للبوتشيا 2026

حقق منتخب مصر للبوتشيا فوزه الثاني في منافسات بطولة العالم للبوتشيا 2026 المقامة بالعاصمة الكورية الجنوبية سول، بعدما نجح اللاعب مصطفى أبو سعدة في التغلب على لاعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 5-4، ضمن منافسات الفردي BC4 رجال.

وجاء انتصار أبو سعدة بعد مباراة قوية ومثيرة، نجح خلالها لاعب منتخب مصر في حسم المواجهة بفارق نقطة واحدة، ليواصل الفراعنة انطلاقتهم القوية في منافسات البطولة ويضيفوا انتصارًا جديدًا إلى رصيد مصر في المحفل العالمي.

ويعد هذا الفوز هو الثاني لمصر في البطولة، بعدما حقق عبد الرحمن أحمد سعد الانتصار الأول للفراعنة على لاعب البرازيل بنتيجة 5-2، في منافسات الفردي BC3 رجال.

وتسعى بعثة المنتخب الوطنى إلى مواصلة الانتصارات وتحقيق نتائج مميزة خلال منافسات البطولة، التي تشهد مشاركة نخبة من أفضل لاعبي البوتشيا على مستوى العالم.

ويمثل منتخب مصر في البطولة 7 لاعبين، هم: هناء علام، تسنيم جودة، رحمة توفيق، رحمة فايد، مصطفى أبو سعدة، سمير مصطفى، وعبد الرحمن سعد برعي.

ويقود المنتخب فنيًا الدكتور محمد بيومي، المدير الفني للمنتخب القومي للبوتشيا، بينما يرأس البعثة نصر الضوي، عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق، ويتولى إبراهيم مدكور مهمة المنسق الإعلامي للمنتخب.