إطلاق تويوتا bZ5 الكهربائية 2027 وهذا سعرها عالميًا

تواصل تويوتا تعزيز تواجدها في السوق الصينية، بعد أن كشفت الستار عن bZ5 موديل 2027 الكهربائية المحدثة، والتي تأتي بالتعاون المشترك بين تويوتا وشركة فاو الصينية.

وتقدم تويوتا bZ5 الجديدة من خلال 6 فئات من التجهيزات، حيث تأتي السيارة المحدثة بمنظومة إتس تايم 4.0 التقنية، التي تم تطويرها لدعم السيارات الكهربائية والتقنيات الذكية التابعة للعلامة في السوق الصينية.

تويوتا bZ5 2027

تصميم تويوتا bZ5 2027

تعتمد تويوتا bZ5 2027 على قاعدة عجلات يبلغ طولها 2.88 متر، بينما يصل طول السيارة إلى 4.78 متر، مع عرض يبلغ 1.866 متر وارتفاع قدره 1.51 متر، ويظهر التصميم الخارجي من خلال مصابيح أمامية ذات خطوط حادة، إلى جانب جنوط رياضية بتصميم مروحي ومقابض أبواب مخفية، كما تحصل السيارة على رادار للرصد وإشارات جانبية مدمجة بالمرايا الخارجية.

تجهيزات تويوتا bZ5 2027

تضم مقصورة تويوتا bZ5 نظامًا ترفيهيًا صوتيًا من JBL يتكون من 10 سماعات، إلى جانب شاشة وسطية بقياس 15.6 بوصة للتحكم في عدد من وظائف السيارة، مع دعم للتطبيقات الذكية وأنظمة الملاحة، وتأتي كذلك بشاحن لاسلكي للهواتف بقدرة 50 واط، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف ومقاعد كهربائية.

تويوتا bZ5 2027

وتشمل التجهيزات الداخلية أيضًا فرامل يد كهربائية وزرًا لتشغيل وإيقاف السيارة، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، وتقدم هذه العناصر ضمن التجهيزات المتاحة في السيارة، مع الحفاظ على تصميم داخلي يعتمد على الشاشة المركزية والتقنيات الرقمية كجزء أساسي من الاستخدام.

أسعار تويوتا bZ5 موديل 2027 في السوق الصينية

تبدأ أسعار تويوتا bZ5 موديل 2027 عالميًا من 129,800 يوان، بينما تصل إلى 199,800 يوان للفئات الأعلى، وهو ما يعادل تقريبًا بين 19,140 و29,460 دولارًا أمريكيًا.