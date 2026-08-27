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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد كلمات أغنية نوغا لـ هيفاء وهبي .. أول رد لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل | خاص

هيفاء وهبي - مصطفى كامل
هيفاء وهبي - مصطفى كامل
سعيد فراج

حالة من الجدل، أثيرت في الساعتين الماضيتين حول كليب «نوغا» للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بسبب احتواء الكليب على إيحاءات أحدثت جدلًا على السوشيال ميديا. 

وفي هذا السياق، علق الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- على كليب هيفاء وهبي، الأخير، وقال في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري: «أنا ما سمعتش كلمات الكليب ومش هقعد أسمع كلمات كل أغنية والأمر يتعلق بالرقابة على المصنفات الفنية وليست نقابة الموسيقيين». 

وتابع مصطفى كامل: «جلست مع رئيس الرقابة على المصنفات الفنية مسبقًا وشرحت له أزمة كلمات الأغاني، والرقابة حررت محاضر رسمية ضد صاحب أي أغنية لم يحصل على ترخيص أو ترقيم».

وأضاف مصطفى كامل: «أنا يوميًا بيجيلي كلام عن أزمات كلمات أغاني.. ونقابة الموسيقيين مسئوليتها ما يحدث على المسرح في الحفلات ولن نسمح بأي تجاوز ولو أي مطرب غنى كلام خارج أو غير مصرح به من الرقابة في حفلة سنتصدى له». 

كليب هيفاء وهبي الجديد 

طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، كليبها الجديد الذي يحمل اسم «نوغا» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

كليب «نوغا» لـ هيفاء وهبي، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي كولبكس، والكليب من إخراج جو بو عيد. 

وأعادت هيفاء وهبي، تناول جملتها الشهيرة «بوس الواوا» في كليبها الجديد «نوغا»، ولكن بشكل مختلف وفقًا لـ لحن الأغنية، التي قالت فيها:

كنا بنمشيك يلا تاتا تاتا وايدينا كانت سنداك 
كنا بننفخلك في الواوا ونبوسها عشان وجعاك 
كنا بنمشيك يلا تاتا تاتا وايدينا كانت سنداك 
كنا بننفخلك في الواوا ونبوسها عشان وجعاك 
دلوقتي بتيجي علينا علشان رجليك شايلاك

أحدث أغاني هيفاء وهبي 

في مايو الماضي، طرحت النجمة هيفاء وهبي أغنيتها الجديدة "شو المطلوب" عبر قناتها الرسميّة على موقع يوتيوب وعلى جميع المنصات الموسيقيّة الرقميّة بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى، بعد حالة كبيرة من التشويق والحماس عاشها جمهورها خلال الأيام الماضية، خاصة مع الحملة الدعائية المختلفة التي سبقت طرح الأغنية وتصدرت من خلالها مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت الأغنية تفاعلًا واسعًا فور طرحها، حيث تداول الجمهور مقاطع منها بشكل كبير عبر مختلف المنصات، وسط إشادات بالأجواء الموسيقية والإيقاع العصري الذي ظهرت به هيفاء وهبي في العمل الجديد، لتصبح واحدة من أبرز الأغاني المتداولة مع أجواء العيد.

وطرحت الديفا هيفاء وهبي الأغنية على طريقة الفيديو كليب، والذي حمل رؤية بصرية مختلفة أخرجها المخرج جو بو عيد، في تعاون جديد جمع بينهما، حيث تم تصوير الكليب في لبنان وسط أجواء مميزة وإيقاعات عصرية.

أغنية "شو المطلوب" من كلمات وألحان رامي شلهوب، وتوزيع موسيقي وميكس وماسترينغ جمال ياسين، وتحمل طابعًا مختلفًا، خاصة مع الإيقاع السريع والأجواء التي تناسب موسم الصيف والعيد.

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