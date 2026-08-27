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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري يهاجم «الجارديان»: سقطة صحفية جديدة بسبب صورة منى الشاذلي

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن صحيفة «الجارديان» البريطانية نشرت تقريرًا حمل عنوان: «المملكة المتحدة مطالبة بالمساعدة في إطلاق سراح امرأة محتجزة في مصر»، متهمًا الصحيفة بالوقوع في أخطاء مهنية ونشر ادعاءات كاذبة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن التقرير تناول واقعة توقيف سيدة تحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية، زاعمًا أن السلطات المصرية ألقت القبض عليها، وأن التقرير تطرق كذلك إلى شقيقتها التي تحمل اسم منى الشاذلي.

وأشار إلى أن «الجارديان» نشرت في البداية صورة مكبرة للإعلامية المصرية الشهيرة منى الشاذلي، على أنها صورة مرتبطة بالسيدة المحتجزة، قبل أن تتدارك الصحيفة الأمر وتحذف الصورة وتنشر لاحقًا صورة السيدة المعنية.

وتابع بكري أن استخدام صورة شخصية عامة في تقرير يتعلق بواقعة احتجاز يمثل خطأً مهنيًا جسيمًا، من شأنه إلحاق الضرر بالأبرياء، منتقدًا «الاستسهال والفبركة وعدم المهنية».

وأضاف أن هناك من بادر بإبلاغ الصحيفة بحقيقة الخطأ، الأمر الذي دفعها إلى حذف صورة الإعلامية منى الشاذلي واستبدالها بصورة السيدة المحتجزة.

وأكد أن الخارجية البريطانية أكدت علمها بمكان وتوقيت توقيف السيدة، وكذلك التهم المنسوبة إليها، مشيرًا إلى أن القضية ما زالت في انتظار نتائج التحقيقات.

التحقق من المعلومات

وانتقد بكري ما ورد في تقرير «الجارديان» بشأن توقيف السلطات المصرية لأشخاص موالين لجماعة الإخوان، معتبرًا أن ما نشرته الصحيفة «سقطة صحفية جديدة»، مطالبًا بالتحقق من المعلومات والالتزام بالقواعد المهنية قبل نشر مثل هذه التقارير

مصطفى بكري الجارديان امرأة أخطاء منى الشاذلي

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