قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باست الواوا تاني .. هيفاء وهبي تطرح كليبها الجديد نوغا
ترامب: إيران لا تدفع رواتب جنودها.. ومضيق هرمز مفتوح
مسؤول أوروبي : لا مؤشرات على استعداد روسيا لمهاجمة دول الناتو
الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
مختار جمعة : تقاضي الأجر على تعليم القرآن الكريم جائز شرعًا ولا يُنقص من قدر صاحبه
ترامب : مضيق هرمز بات مفتوحا .. و نراقب كل شبر فيه
محمد صلاح أساسيًا مع طرابزون سبور أمام فيرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي
إنذار صيني عاجل .. بحيرة خلف سد منهار في نيبال تهدد مناطق شاسعة بالفيضانات
الأهلي يكشف سبب غياب أفشة عن مباراة زد بالدوري
ردود غاضبة حول قرارات الهيئة في واقعة موظفة تأمينات الهرم
رئيس الموساد السابق يفجر مفاجأة : العقوبات الأمريكية غير كافية لإسقاط النظام الإيراني
الحقوني ولادي بيضربوني .. تداول فيديو صادم من شقة في السيدة زينب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا: قطع المرافق عن المتقاعسين في استكمال إجراءات التصالح

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بدعم منظومة التقنين وإجراء المتابعات الدورية، وتوثيق جميع حالات الإزالة، ووضع خطة لقطع المرافق عن المتقاعسين في إجراءات التصالح.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمناقشة الموقف التنفيذي لملفات التقنين والتصالح، في إطار متابعة معدلات الأداء وتسريع وتيرة العمل، بما يضمن الانتهاء من الإجراءات الخاصة بطلبات المواطنين وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة، وبما يحافظ على حقوق الدولة ويقدم التيسيرات اللازمة للمواطنين، بحضور اللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، ورؤساء ونواب المراكز والمدن، ومسؤولي التقنين والتصالح، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض محافظ قنا، الموقف الحالي لملفات التقنين والتصالح، ونسب الإنجاز بكل مركز، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه التنفيذ وآليات التعامل معها، بما يسهم في رفع معدلات الأداء وتحقيق المستهدف.

وناقش الببلاوي، معدلات الإنجاز الخاصة بطلبات التقنين والتصالح بكل مركز، وآليات تسريع وتيرة العمل والانتهاء من الملفات المستوفاة، إلى جانب متابعة نسب الفحص والمعاينة وتذليل العقبات التي قد تؤخر إنهاء الإجراءات، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة لضمان سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.

وشدد الببلاوي، على ضرورة تكثيف الجهود وسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بملفات التقنين والتصالح، وإزالة أي معوقات قد تعرقل سير العمل، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة ويسهم في تيسير الإجراءات أمام المواطنين.

قنا منظومة التقنين ملفات التقنين إجراءات التصالح أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا للموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

الواقعة

ولا فيلم أكشن .. مصرع 3 لصوص بالسرقة الهوليوودية في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 .. توضيح عاجل

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

علاء ميهوب

خطف عيني.. علاء ميهوب يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

حازم امام

بيتمشى في الملعب.. حازم إمام ينتقد أداء لاعب الزمالك

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي والرئيس الصيني

زيارة منتظرة للرئيس الصيني إلى مصر.. مصطفى بكري يكشف التفاصيل

الرئيس

أستاذ العلوم السياسية: الرئيس وجه رسائل للحكومة والمواطنين في إطار من المكاشفة والشفافية

مصطفى بكري

مصطفى بكري: العلاقات المصرية السودانية أعمق من أي ظرف سياسي عابر

بالصور

وعكة مفاجئة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

فيديو

الشاب

«مش عايز شفقة.. عايز فرصة».. شاب من ذوي الهمم يناشد أصحاب العمل: اختلافي مش معناه إني مش قادر

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد