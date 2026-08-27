محافظ قنا: قطع المرافق عن المتقاعسين في استكمال إجراءات التصالح

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بدعم منظومة التقنين وإجراء المتابعات الدورية، وتوثيق جميع حالات الإزالة، ووضع خطة لقطع المرافق عن المتقاعسين في إجراءات التصالح.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمناقشة الموقف التنفيذي لملفات التقنين والتصالح، في إطار متابعة معدلات الأداء وتسريع وتيرة العمل، بما يضمن الانتهاء من الإجراءات الخاصة بطلبات المواطنين وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة، وبما يحافظ على حقوق الدولة ويقدم التيسيرات اللازمة للمواطنين، بحضور اللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، ورؤساء ونواب المراكز والمدن، ومسؤولي التقنين والتصالح، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض محافظ قنا، الموقف الحالي لملفات التقنين والتصالح، ونسب الإنجاز بكل مركز، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه التنفيذ وآليات التعامل معها، بما يسهم في رفع معدلات الأداء وتحقيق المستهدف.

وناقش الببلاوي، معدلات الإنجاز الخاصة بطلبات التقنين والتصالح بكل مركز، وآليات تسريع وتيرة العمل والانتهاء من الملفات المستوفاة، إلى جانب متابعة نسب الفحص والمعاينة وتذليل العقبات التي قد تؤخر إنهاء الإجراءات، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة لضمان سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.

وشدد الببلاوي، على ضرورة تكثيف الجهود وسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بملفات التقنين والتصالح، وإزالة أي معوقات قد تعرقل سير العمل، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة ويسهم في تيسير الإجراءات أمام المواطنين.