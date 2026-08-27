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محمد صلاح أساسيًا مع طرابزون سبور أمام فيرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح أساسيًا مع طرابزون سبور أمام فيرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

أعلن فاتح تكي، المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، التشكيل الأساسي لمواجهة فيرينتسفاروشي المجري، في ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

محمد صلاح يقود هجوم طرابزون

وشهد التشكيل الأساسي لـ طرابزون سبور تواجد الدولي المصري محمد صلاح، الذي يرتدي القميص رقم 10، ضمن الثلاثي الهجومي للفريق التركي في مواجهة فيرينتسفاروشي.

ويعتمد الجهاز الفني لطرابزون سبور في الخط الأمامي على محمد صلاح إلى جانب نواه سافيولو وبول أونواتشو، في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الذهاب ووضع قدم في مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي.

تشكيل طرابزون سبور أمام فيرينتسفاروشي

وجاء تشكيل طرابزون سبور لمواجهة فيرينتسفاروشي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: مصطفى إسكيلاك، ستيفان سافيتش، سينك أوزكاسار، سيدني لوبيز كابرال.

خط الوسط: مليح كاباساكال، روسلان مالينوفسكي، إرنست موتشي.

خط الهجوم: محمد صلاح، بول أونواتشو، نواه سافيولو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد دوغان، إيرول جان، سامت، بينا، أوزان، بونشواري، متيهان، أَرال، ميتونجو، أوموت.

موعد مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي

يستعد فريق طرابزون سبور التركي لخوض مواجهة قوية أمام فيرينتسفاروشي المجري، مساء اليوم الخميس 27 أغسطس، في إياب الدور المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة محمد صلاح مع طرابزون سبور

وتنطلق مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب الفريق المجري جروباما أرينا، في مواجهة يسعى خلالها الفريق التركي لتحقيق الفوز لتعويض خسارة مباراة الذهاب التي انتهت بهدف نظيف للفريق المجري.

وأعلنت شبكة قنوات «أون سبورت» حصولها رسميًا على حقوق بث مباريات محمد صلاح مع طرابزون سبور في المنافسات الأوروبية، مؤكدة نقل مواجهتي الذهاب والإياب أمام فيرينتسفاروشي عبر شاشاتها، وسط حالة من الترقب بين الجماهير المصرية والعربية لمتابعة النجم المصري في تجربته الجديدة.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون التركي وبطل المجر

ويمكن استقبال قنوات ON Sport وON Sport Plus وON Sport Max عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال التردد 11977، والاستقطاب الرأسي «V»، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، بجودة HD.

في المقابل، يطمح فيرينتسفاروشي إلى الخروج بنتيجة إيجابية للحفاظ على نتيجة مباراة الذهاب، مستفيدًا من خبرة لاعبيه وتنظيمه داخل الملعب، قبل مواجهة الإياب على أرضه.

مباراة الذهاب

حقق فريق فيرينتسفاروشي المجري الفوز على فريق طرابزون سبور التركي بنتيجة 1-0، في ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل كريستوفر زاكارياسين الهدف في الدقيقة 17 من انطلاق المباراة من رأسية رائعة سكنت شباك الحارس أندريه أونانا لتعلن عن تقدم الفريق المجري بهدف نظيف.

وخلال المباراة تألق محمد صلاح في أكثر من فرصة لكن الحظ عانده في تسجيل أول أهدافه مع طرابزون سبور، وتعرض خلال الشوط الأول لرقابة لصيقة من جانب لاعبي الفريق المجري الذين تعمدوا اللعب بعنف.

وأهدر محمد صلاح فرصة من تصويبة أرضية مرت بجوار القائم في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، وكرة أخرى في الدقيقة 56 برأسية بعد ارتداد الكرة من العارضة لتمنع الفريق التركي من تسجيل هدف التعادل.

واستطاع محمد صلاح، تسجيل أول أهدافه مع الفريق التركي، بإحراز هدفين الأحد في شباك بلدية إسطنبول، ليحصد ناديه 3 نقاط هامة في المسابقة، ويعتلي الفرعون وصافة ترتيب الهدافين.

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