قبل الظهور الأول مع طرابزون.. ماذا فعل محمد صلاح في أولى مبارياته باليوروباليج؟

يستعد النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر لخوض أولى مبارياته الأوروبية بقميص طرابزون سبور التركي عندما يستضيف فريق فيرينكفاروس المجري في الثامنة مساء اليوم الخميس، على ملعب "بابارا بارك" بمدينة طرابزون ضمن ذهاب الملحق المؤهل إلى مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

وتحظى مواجهة طرابزون سبور وفيرينكفاروس باهتمام كبير من الجماهير التركية والمصرية خاصة مع مشاركة محمد صلاح المنتظرة في ظل الآمال المعقودة على خبراته الكبيرة في البطولات الأوروبية لمساعدة فريقه الجديد على الاقتراب من حجز بطاقة التأهل.

صلاح يبدأ تحدبا أوروببا جديدا مع طرابزون

ويخوض محمد صلاح تجربة جديدة في بطولة الدوري الأوروبي بعد مسيرة حافلة مع عدد من الأندية الأوروبية حيث سبق له المشاركة في المسابقة بقميص بازل السويسري وفيورنتينا وروما الإيطاليين وليفربول الإنجليزي.

وتشهد مواجهة فيرينكفاروس أول ظهور لصلاح في البطولة بقميص طرابزون سبور، بعدما أدرج النادي التركي اسمه ضمن قائمته لخوض مباراتي الملحق حيث تقام مباراة الذهاب في تركيا اليوم الخميس 20 أغسطس بينما يحتضن ملعب الفريق المجري لقاء الإياب يوم 27 من الشهر ذاته.

وتتطلع جماهير طرابزون سبور إلى أن يمثل محمد صلاح إضافة قوية للفريق بما يمتلكه من خبرة واسعة في المنافسات الأوروبية إلى جانب قدرته على صناعة الفارق أمام المنافسين.

بازل.. البداية الأولى لصلاح في الدوري الأوروبي

كانت أول مشاركة لمحمد صلاح في بطولة الدوري الأوروبي مع بازل السويسري خلال موسم 2012-2013، عندما بدأ أساسيا أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي في المباراة التي أقيمت بالعاصمة لشبونة وانتهت بالتعادل السلبي.

وخاض صلاح 75 دقيقة خلال اللقاء قبل أن يغادر أرض الملعب، ليبدأ من خلال تلك المباراة مشواره مع البطولات الأوروبية الكبرى.

فيورنتينا.. هدف في أول مواجهة أوروبية

ومع فيورنتينا الإيطالي، جاءت بداية محمد صلاح في الدوري الأوروبي خلال موسم 2014-2015 أمام توتنهام الإنجليزي، في ذهاب دور الـ32، حيث شارك أساسيا طوال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب "وايت هارت لين".

وفي مباراة الإياب، واصل صلاح ظهوره الأساسي وخاض 90 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدف في انتصار فيورنتينا بهدفين دون رد ليساهم في عبور الفريق الإيطالي إلى دور الـ16.

روما.. ظهور من مقاعد البدلاء

أما تجربته مع روما الإيطالي، فشهدت بداية مختلفة بعدما جلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء في المباراة الأولى للفريق بالدوري الأوروبي خلال موسم 2016-2017 أمام فيكتوريا بلزن التشيكي والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وسجل النجم المصري ظهوره في الجولة التالية أمام أسترا جيورجيو الروماني بعدما شارك في المباراة وتمكن من تسجيل هدف خلال فوز روما الكبير برباعية نظيفة.

ليفربول.. هدف في أول ظهور

ومع ليفربول الإنجليزي، جاءت أول مشاركة لمحمد صلاح في الدوري الأوروبي خلال موسم 2023-2024 أمام لاسك لينز النمساوي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وبدأ صلاح المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك في الدقيقة 74 ويترك بصمته سريعا بعدما سجل الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 88 ليقود فريقه إلى قلب تأخره والفوز بنتيجة 3-1.

هل يكرر صلاح إنجازاته مع طرابزون؟

ويأمل محمد صلاح في مواصلة تألقه الأوروبي مع طرابزون سبور بعدما اعتاد ترك بصمته في مبارياته الأولى مع الأندية التي ارتدى قمصانها في الدوري الأوروبي.

وتترقب جماهير النادي التركي ما سيقدمه قائد منتخب مصر في ظهوره القاري الأول خاصة أن خبرته السابقة في المنافسات الأوروبية قد تمثل عاملا مهما في مواجهة فيرينكفاروس قبل لقاء الإياب الحاسم في المجر.