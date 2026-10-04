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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محمد حماقي يشعل الإسكندرية بأضخم حفل جامعي.. و"سمعوني" يواصل تصدر المنصات العالمية في 2026

محمد حماقى
محمد حماقى
تقى الجيزاوي

أشعل الميجا ستار محمد حماقي الإسكندرية بحفل استقبال أسطوري للطلاب الجدد بإحدى الجامعات الخاصة، وصف بالتاريخي والأضخم جماهيريا هذا العام.

الحفل شهد حضوراً فاق الطاقة الاستيعابية للمكان، بتوافد آلاف الطلاب من مختلف الكليات والمحافظات، إلى جانب طلاب من دول الخليج، في مشهد حاشد غير مسبوق.

وعلى مدى ساعتين من الغناء الحي الكامل  قدم حماقي توليفة استثنائية جمعت بين أحدث أغاني ألبومه العاشر "سمعوني" وأبرز محطات مسيرته الممتدة لـ 25 عاماً منذ انطلاقته عام 2003 بألبوم "خلينا نعيش" وسط أجواء من الحماس انطلقت من اللحظة الأولى وتصاعدت حتى مسك الختام بأغنية "أم الدنيا".

وتخللت الحفل لقطة إنسانية مؤثرة، حين قدمت إحدى الطالبات لوحة فنية لحماقي تجمعه بأسرته ووالده الراحل، فتأثر بها بشدة وحرص على التقاط صورة تذكارية معها تقديراً لها.
وبهذا الحفل، يرسخ حماقي مكانته كأيقونة تجمع بين أصالة الطرب المصري ومعايير حفلات الـ Live العالمية.

وبالتوازي مع النجاحات الجماهيرية ، يواصل حماقي هيمنته المطلقة على المشهد الرقمي، حيث تربع ألبومه "سمعوني" على عرش 5 منصات من أصل 7 كبرى منصات موسيقية في العالم، بالأرقام الرسمية حيث 134 مليون استماع ومشاهدة على YouTube Music  متصدرا الأعلى في 2026 و 75 مليون استماع على أنغامي حيث الأكثر استماعاً هذا العام و16 مليون تشغيل كامل للألبوم على قنوات موضوعات يوتيوب و 5.6 مليون مشاهدة على قوائم تشغيل يوتيوب  و1.6 مليون إعجاب على أنغامي حيث الأكثر إعجاباً.


ولم يكتفِ بالصدارة، بل حل بالمركز الثاني على تيك توك بـ 3.1 مليون فيديو مصنوع على أغانيه، وحصد 20 مليون تشغيل على سبوتيفاي.

وكان الشاعر عزيز الشافعي قد كشف أن الألبوم كسر حاجز 200 مليون مشاهدة واستماع في 3 أشهر فقط منذ طرحه في مايو، كأسرع ألبوم عربي يحقق هذا الرقم، فيما أعلنت أنغامي عن نمو استماعات حماقي بنسبة 1300% مع هيمنة 18 أغنية من الألبوم على قائمة Top 20.
وتؤكد هذه الأرقام  أن "سمعوني" ليس مجرد ألبوم ناجح، بل الظاهرة الموسيقية الأكبر في 2026، وأن محمد حماقي هو نجم العام بلا منازع.

محمد حماقي ألبوم خلينا نعيش حفلات محمد حماقي

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محمد حماقي يشعل الإسكندرية بأضخم حفل جامعي.. و"سمعوني" يواصل تصدر المنصات العالمية في 2026

محمد حماقى
محمد حماقى
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