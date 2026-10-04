وفاة ساس جوردان نجمة الروك الكندية عن 65 عامًا.. صاحبة «Make You a Believer»

رحلت المغنية وكاتبة الأغاني الكندية ساس جوردان عن عمر يناهز 65 عامًا، بعدما تركت بصمة بارزة في موسيقى الروك والبلوز، امتدت لأكثر من أربعة عقود، إلى جانب حضورها التلفزيوني كعضوة في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب «Canadian Idol».

وأعلنت عائلة جوردان وفاتها في بيان، أوضحت فيه أنها رحلت بسلام يوم 2 أكتوبر، محاطة بأفراد أسرتها ومحبيها، ووصفتها بأنها «قوة استثنائية لا مثيل لها»، و«شخصية لا يمكن تعويضها، حملت النور والبهجة إلى من حولها». ولم يُعلن عن سبب الوفاة.

ساس جوردان.. من مونتريال إلى ساحة الروك العالمية

وُلدت ساس جوردان، واسمها الحقيقي سارة جوردان، في مدينة برمنجهام الإنجليزية في 23 ديسمبر 1960، وانتقلت مع أسرتها إلى مونتريال في كندا وهي في الثالثة من عمرها. ونشأت في أجواء فنية؛ فوالدها ألبرت جوردان أستاذ للأدب الفرنسي، ووالدتها جان لانسمان راقصة باليه إنجليزية سابقة.

بدأ شغفها بالغناء في سن مبكرة، وبحلول السادسة عشرة من عمرها كانت تشارك في فرق موسيقية تقدم عروضها في نوادي مونتريال، قبل أن تنضم إلى فرقة «The Pinups» كمغنية وعازفة باص. ومع الوقت، أصبحت من الأصوات المطلوبة للمشاركة في التسجيلات الموسيقية، قبل أن تطلق ألبومها المنفرد الأول «Tell Somebody» عام 1988، الذي ساعدها على لفت الانتباه إلى موهبتها كمغنية وكاتبة أغاني.

وحصدت جوردان جائزة «Juno» عام 1989 في فئة أفضل مطربة واعدة، كما رُشحت لاحقًا لجائزة أفضل مطربة عدة مرات. وفي عام 1990، انتقلت إلى لوس أنجلوس سعيًا لتوسيع حضورها في سوق الموسيقى الأمريكية، لتبدأ مرحلة جديدة في مسيرتها الفنية.

الألبوم الأبرز في مسيرتها

شكّل ألبوم «Racine»، الذي صدر عام 1992، المحطة الأبرز في مشوار ساس جوردان، إذ حقق مبيعات قُدرت بنحو 450 ألف نسخة حول العالم، بينها نحو 100 ألف نسخة في كندا. وضم الألبوم عددًا من أشهر أغانيها، من بينها «Make You a Believer» و«I Want to Believe» و«You Don’t Have to Remind Me» و«Goin’ Back Again».

وحققت أغنية «Make You a Believer» نجاحًا لافتًا بوصولها إلى المركز الحادي عشر على قائمة «Billboard Mainstream Rock»، كما اختارتها مجلة «Billboard» أفضل فنانة روك نسائية لعام 1992، لتُرسخ جوردان مكانتها كواحدة من الأصوات النسائية البارزة في موسيقى الروك خلال تلك الفترة.

وامتد نشاطها إلى التعاون مع أسماء موسيقية معروفة، إذ سجلت دويتو «Trust in Me» مع المغني جو كوكر لصالح الموسيقى التصويرية لفيلم «The Bodyguard»، كما شاركت في جولات وحفلات مع فرق وفنانين بارزين، من بينهم «Aerosmith» و«The Rolling Stones» و«AC/DC» و«Van Halen».

مشاركة في «Canadian Idol»

وبعيدًا عن مسيرتها الموسيقية، عُرفت ساس جوردان لدى شريحة واسعة من الجمهور من خلال مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج المواهب «Canadian Idol»، بداية من عام 2003، حيث كانت المرأة الوحيدة ضمن لجنة التحكيم، واستمرت في البرنامج خلال مواسمه الستة حتى عام 2008.

وواصلت جوردان تقديم الحفلات وإصدار الأعمال الموسيقية على مدار السنوات التالية، وظلت تعبر عن ارتباطها بالغناء والموسيقى، مؤكدة في تصريحات سابقة أن حبها للموسيقى هو ما أبقاها مستمرة في المجال طوال هذه السنوات.