كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك حقيقة تعرض التونسي أحمد الجفالي المحترف بصفوف القلعة البيضاء لـ إصابة مزمنة.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال لمواجهة نظيره فريق الجونة يوم الإثنين القادم في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويستضيف فريق الكرة الأول للكرة بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال يوم 28 نوفمبر الجاري نظيره فريق الإفريقي التونسي في ذربة البداية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على ملعب استاد القاهرة الدولي.

قالت المصادر أن التونسي أحمد الجفالي إن ما تردد عن رغبة نادي الزمالك فى تسويق التونسي أحمد الجفالي لاعب الزمالك وعرضه للبيع بسبب تعرضه لإصابة مزمنة عاري تماماً من الصحة.

شددت المصادر على أن التونسي أحمد الجفالي لاعب الزمالك لا يعاني من إصابة مزمنة لكنه لم تكتمل جاهزيته الفنية والبدنية نظرا لعدم مشاركته منذ فترة.

أشارت المصادر إلى أنه لا نية لدى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لرحيل التونسي أحمد الجفالي أو تسويقه في يناير القادم.

لفتت المصادر إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك تتمسك ببقاء التونسي أحمد الجفالي نظرا لحاجة الفريق الماسة إلى خدماته فى ظل المشاركة فى البطولات المحلية والقارية إلى جانب معاناة القلعة البيضاء من أزمة إيقاف القيد وعدم التعاقد مع صفقات جديدة.

حضور جماهيري

وافقت الجهات الأمنية على حضور 42 ألف مشجع لمباراة الزمالك والإفريقي التونسي، المقرر إقامتها يوم السبت 28 نوفمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت الموافقة خلال الاجتماع الأمني الذي عُقد مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة، حيث تقرر تخصيص 40 ألف تذكرة لجماهير الزمالك، مقابل 2000 تذكرة لجماهير الإفريقي التونسي.

وحضر الاجتماع اللواء سامي السبكي، مدير أمن نادي الزمالك، وشهد الاتفاق على عدد من الإجراءات التنظيمية، أبرزها موعد فتح بوابات ستاد القاهرة الدولي، وتحديد أماكن دخول جماهير الفريقين، بما يضمن تنظيم عملية دخول المشجعين.

ومن المقرر طرح تذاكر المباراة أمام الجماهير خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين في افتتاح مشوار دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.