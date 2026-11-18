حسم نادي الزمالك موقفه من إمكانية الاستعانة بطارق حامد، نجم الفريق السابق، في منصب إداري خلال الفترة المقبلة، في ظل التحركات الجارية لإعادة تنظيم قطاع كرة القدم وتحديد ملامح الهيكل الجديد لإدارة المنظومة الرياضية.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن اسم طارق حامد لم يُطرح خلال مناقشات مجلس الإدارة بشأن المرشحين لتولي مناصب إدارية داخل النادي، مؤكدًا أن الأنباء المتداولة حول إمكانية عودته للعمل في القلعة البيضاء لا تستند إلى تحركات فعلية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعمل فيه الزمالك على إعادة ترتيب عدد من الملفات الإدارية والرياضية، بالتزامن مع التوجه نحو تأسيس شركة لكرة القدم، وإعادة توزيع الاختصاصات والمسؤوليات داخل قطاع الكرة، وهو ما فتح الباب أمام التكهنات بشأن أسماء مرشحة لتولي مناصب جديدة.

وأوضح المصدر أن طارق حامد، رغم مكانته لدى جماهير الزمالك وما قدمه للفريق خلال سنوات ارتدائه القميص الأبيض، ليس ضمن المرشحين حاليًا لتولي أي منصب إداري، سواء في قطاع كرة القدم أو داخل النادي بشكل عام.

وأشار إلى عدم وجود اتصالات أو مفاوضات مع اللاعب السابق خلال الفترة الماضية بشأن عودته إلى الزمالك، ما ينفي وجود اتفاق أو تحرك رسمي للاستعانة به في المرحلة المقبلة.

وتواصل إدارة الزمالك العمل على تحديد ملامح الهيكل الإداري الجديد لقطاع كرة القدم، وحسم الأسماء التي ستتولى المسؤولية خلال المرحلة المقبلة، في ظل التغييرات المرتقبة المرتبطة بمشروع شركة الكرة وإعادة تنظيم الإدارة الرياضية بالنادي.