ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، غدًا الخميس 19 نوفمبر، لقاءً مفتوحًا وتكريمًا خاصًا للمخرج والمنتج الجزائري أحمد راشدي، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من «أيام القاهرة لصناعة السينما»، برئاسة الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ويدير اللقاء الناقد السينمائي زين العابدين خيري.

ويأتي اللقاء بعد غياب راشدي عن مهرجان القاهرة السينمائي لمدة 17 عامًا، إذ كانت آخر مشاركة له خلال الدورة الثالثة والثلاثين عام 2009، من خلال فيلم «مصطفى بن بولعيد»، الذي يتناول سيرة أحد أبرز قادة الثورة الجزائرية.



ويأتي التكريم تقديرًا لمسيرة راشدي وإسهاماته في السينما الجزائرية والعربية، وما قدمه من أعمال تناولت قضايا التاريخ والهوية والإنسان، وترك من خلالها بصمة في تاريخ السينما الجزائرية، إلى جانب تجاربه في الإخراج والإنتاج وتعاونه مع عدد من أبرز صناع السينما في مصر والعالم.

وخلال اللقاء المفتوح، يتحدث راشدي عن أبرز محطات مشواره الفني، وبداياته مع السينما خلال مرحلة الكفاح الجزائري من أجل الاستقلال، حين استخدم الكاميرا في توثيق نضال الشعب الجزائري، قبل أن يصبح أحد الأسماء البارزة في صناعة السينما ببلاده، كما يستعرض رؤيته لتطور السينما الجزائرية والعربية وتجربته في العمل السينمائي.

وقدم راشدي خلال مسيرته عددًا من الأفلام التي تناولت التاريخ والذاكرة الوطنية وقضايا الحرية والهوية، من بينها «فجر المعذبين» و«الأفيون والعصا» و«علي في بلاد السراب»، إلى جانب أعمال استحضرت محطات من الثورة الجزائرية.

وامتدت تجربته إلى السينما المصرية والعالمية، إذ تعاون مع المخرج يوسف شاهين في فيلمي «العصفور» و«عودة الابن الضال»، كما ساهم في إنتاج فيلم «الأقدار الدامية» للمخرج خيري بشارة. وشملت تعاوناته أيضًا العمل مع سعد نديم في إخراج فيلم «العار لأمريكا»، إلى جانب مشاركته في إنتاج الفيلم العالمي «Z» للمخرج كوستا غافراس، الذي حصد جائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية ممثلًا اليونان.

*عن أيام القاهرة لصناعة السينما*

تُعد أيام القاهرة لصناعة السينما منصة حيوية لدعم المبدعين في مختلف مراحل العمل السينمائي، وتعكس التزام المهرجان بدعم صناعة السينما العربية وتطوير مهارات العاملين بها، مع مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال. كما تتيح مساحة للتواصل وتبادل الخبرات بين صناع الأفلام والمحترفين، من خلال اللقاءات المتخصصة والبرامج التدريبية والفعاليات المهنية التي تستهدف تنمية قدرات الأجيال الجديدة وتعزيز فرص التعاون داخل الصناعة.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي



يُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحتفل هذا العام بمرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976. ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويحمل الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ويواصل دوره منصةً دوليةً للتبادل الثقافي والاحتفاء بالفن السينمائي.