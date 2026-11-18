كشفت الفنانة يسرا اللوزي عن سر فقدانها الوزن خلال الفترة الأخيرة، بالمقارنة بظهورها في فيلمها الأخير «برلين»، الذي عُرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقالت يسرا اللوزي: «وقت تصوير فيلم برلين كنت أتناول أدوية اكتئاب بسبب وفاة والدتي قبلها بعدة أشهر، كما كنت أتناول أدوية تحتوي على مادة الكورتيزون بسبب معاناتي من الحساسية، وحاليًا توقفت عن تناول تلك الأدوية، وهو ما أدى إلى انخفاض وزني».



وتدور أحداث الفيلم خلال يوم واحد في العاصمة الألمانية، حيث تتشابك مصائر ثلاثة مهاجرين عرب في سلسلة من الوقائع الغريبة.

فيلم برلين :

الفيلم من تأليف وإخراج أحمد عبدالله السيد، بطولة كلًا من منة شلبي، ويسرا اللوزي، وحيدر حلو، ومحمد حاتم، وفارس الحلو، وفدوى عابد، وجهاد حسام الدين، ورائد ياسين. وهو إنتاج مصري ألماني سعودي.