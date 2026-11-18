حل الفنان أحمد الفيشاوي ضيفًا على برنامج «ضيفي»، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش عبر قناة الشرق.

وتحدث أحمد الفيشاوي عن سبب دخوله مجال الفن في البداية، قائلًا: «أنا بحب الفلوس، وهي اللي خلتني أحس إني عايز أبقى ممثل، لأني شايف إن فلوس الشغلانة دي حلوة، وبحب اللحمة والستات، ودايمًا كنت بقول لأمي كده من وأنا عندي 8 سنين».

وعن حالته الاجتماعية، قال: «أنا مش متجوز، أنا مصاحب، هي غواصة وبنمارس الهواية دي سوا».



وكان قد وقع المنتج أشرف تادرس مع النجم أحمد الفيشاوي للعب بطولة فيلمه الجديد نمبر وان والذي كتبه شريف عبد الهادي ويخرجه أحمد عبد الله صالح.



وجاري حاليا استكمال باقي أبطال الفيلم تمهيدا للبدء في تصويره في شهر سبتمبر المقبل.